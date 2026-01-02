scorecardresearch
 
Film Wrap: 'बॉर्डर 2' का पहला गाना 'घर कब आओगे' हुआ रिलीज, तान्या म‍ित्तल के दावों की खुली पोल

शुक्रवार का दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए काफी रोचक रहा. इस दिन साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही 'बॉर्डर 2' का पहला गाना घर कब आओगे सामने आया, जो वही पुरानी यादें साथ लाया. वहीं तान्या मित्तल के झूठ पर से पर्दा उठा है.

सनी देओल, तान्या मित्तल
सनी देओल, तान्या मित्तल

मनोरंजन की दुनिया बड़ी रोचक होती है. यहां हर रोज कुछ नया और अनोखा घटता है. शुक्रवार यानी 2 जनवरी के दिन भी बॉलीवुड और टेलीविजन में काफी कुछ हुआ. इस दिन सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' का पहला गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ, जिसने नए अंदाज के बावजूद, पुराने फ्लेवर का एहसास कराया. जिन्होंने ये गाना सुना, वो काफी खुश भी हुआ. 

वहीं बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल का एक और झूठ पकड़ा गया. उन्होंने शो के दौरान किचन में लिफ्ट और 150 बॉडीगार्ड का जिक्र किया था. लेकिन एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है, इंटरनेट पर उनकी ये बात कहीं नहीं मिलेगी. 

धुरंधर की सुनामी के बीच तमिल फिल्म सिराई ने ताबड़तोड़ कमाई की है. 8 दिनों में 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत से चार गुना कमाई की है. विक्रम प्रभु के काम की लोगों ने तारीफ की है. 

Ghar Kab Aaoge Song: 'बॉर्डर 2' का पहला गाना 'घर कब आओगे' हुआ रिलीज, ताजा करेगा पुरानी यादें-नम होंगी आंखें

'बॉर्डर' फिल्म का एपिक गाना 'संदेसे आते हैं' एक नए अंदाज के साथ 'बॉर्डर 2' में आ चुका है. इसका ऑडियो सॉन्ग 'घर कब आओगे' नाम से रिलीज हुआ है, जो पहले वाले गाने की याद दिलाता है और आंखों को दोबारा नम भी करता है.

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना को कास्ट करने से डरे थे आदित्य धर, मुकेश छाबड़ा का खुलासा, बताई पूरी कहानी

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की कास्टिंग की बड़ी तारीफें हुई थीं. लेकिन फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का कहना है कि मेकर्स फिल्म में अक्षय को लेने का सोच ही नहीं रहे थे. बल्कि उन्होंने आदित्य धर को एक्टर की कास्टिंग का आइडिया सुझाया. 

150 बॉडीगार्ड- किचन ल‍िफ्ट, तान्या म‍ित्तल के दावों की खुली पोल, क्यों बोला झूठ?

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने 150 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स होने के अपने दावे को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि ये बात गलतफहमी पर आधारित है और इंटरनेट पर उनका ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा. 

कहां हैं 'बॉर्डर' मूवी के मथुरा दास, ज‍िसे सनी देओल से फिल्म में पड़ी थी जबरदस्त फटकार

बॉर्डर में मथुरा दास बने एक्टर सुदेश बेरी एक बार फिर ट्रेंड में हैं. क्योंकि हाल ही में 'बॉर्डर 2' फिल्म का जिक्र तेजी से होने लगा है. लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर एक्टर अब कहां हैं.

