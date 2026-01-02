scorecardresearch
 
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना को कास्ट करने से डरे थे आदित्य धर, मुकेश छाबरा का खुलासा, बताई पूरी कहानी

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की कास्टिंग की बड़ी तारीफें हुई थीं. लेकिन फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा का कहना है कि मेकर्स फिल्म में अक्षय को लेने का सोच ही नहीं रहे थे. बल्कि उन्होंने आदित्य धर को एक्टर की कास्टिंग का आइडिया सुझाया.

अक्षय खन्ना को 'धुरंधर' में कास्ट करने पर बोले मुकेश खन्ना (Photo: PTI/ Movie poster)
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए लगभग एक महीने का समय बीत चुका है. लेकिन इसकी रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ने का नाम नहीं ले रही. फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़े जा रही है. फैंस को अक्षय खन्ना ही पसंद आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. लोगों को अक्षय का 'रहमान डकैत' बनना बेहद पसंद आया. लेकिन डायरेक्टर ने कभी एक्टर को इस रोल में कास्ट करने के बारे में नहीं सोचा था. 

धुरंधर की कास्टिंग पर मुकेश छाबरा ने की खूब मेहनत

'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने इंडिया टुडे/आजतक से बातचीत में फिल्म की पूरी कास्टिंग का प्रोसेस बताया. उन्होंने बताया कि फिल्म में दिखाई दिया हर एक एक्टर बहुत सोच-समझकर लिया गया है.

'धुरंधर' में अपनी कास्टिंग पर मिल रही तारीफों के बारे में मुकेश बोले, 'इस फिल्म के बारे में बात होती है तो मुझे हर सेकंड में एक मैसेज आता है. और हर 30 सेकंड में एक कॉल. सब लोग सिर्फ कास्टिंग की ही बात कर रहे हैं. जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी तो मेरे मन में आया कि अरे यार मुकेश, तू गया. एक और साल तेरी जिंदगी का खत्म. मैं आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट को 3 महीने में खत्म कर देता हूं लेकिन ये वाला तो बहुत बड़ा और लंबा था.'

मुकेश आगे बताते हैं कि फिल्म में पहले से ही रणवीर सिंह की कास्टिंग हो चुकी थी. ऐसे में जब वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े, तो उनके लिए किसी बड़े स्टार को फिल्म में लाना मुश्किल हुआ. उनके मुताबिक, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इसी तरह से काम करती है.

कास्टिंग डायरेक्टर ने आगे कहा, 'चाहे वो दानिश पंडोर हो, राकेश बेदी हो, अक्षय खन्ना थे या आर. माधवन, यहां तक कि सबसे छोटे-छोटे रोल के लिए भी बहुत सोच-समझकर, बारीकी से कास्टिंग की गई. भाषा सही हो, लुक सही हो, किरदार में पूरी सच्चाई आए, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ा. ये काफी मेहनत वाला काम था. एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए ये ऐसी फिल्म थी, जहां आपको लगा कि ये तो असली चुनौती है... और ये मौका है कि दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या-क्या कर सकते हो.'

अक्षय खन्ना को कैसे किया गया कास्ट?

मुकेश छाबरा आगे बताते हैं कि उनके दिमाग में फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई बड़े आइडिया थे. वो अक्षय खन्ना को कास्ट करना चाहते थे. लेकिन आदित्य धर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था. मुकेश बताते हैं कि डायरेक्टर ने उनसे कहा कि वो पागल हो गए हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि अक्षय ये फिल्म जरूर करेंगे. मुकेश ने आगे अक्षय से बात की पूरी कहानी बताई.

उन्होंने कहा, 'मैंने तबतक छावा नहीं देखी थी. लेकिन फिर मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने पहले मुझे डांटा कि पागल हो गया है क्या? मैंने उनसे कहा कि एक बार आप मेरी बात तो सुनो. मैंने उन्हें ऑफिस आने के लिए कहा. लेकिन वो बोले कि मैं तो मुंबई नहीं रहता. बोल कहां आना है? फिर वो आदित्य धर के ऑफिस आए, बिना किसी टीम के अकेले. वो आए और चार घंटों तक बैठे. उन्होंने चुपचाप स्क्रिप्ट सुनी, लगातार स्मोक करते रहे और जब हमने स्क्रिप्ट खत्म की. तो उन्होंने कहा अरे यार, ये तो बहुत अच्छा है. फिर वो बोले कि बहुत अच्छे यार, मजा आएगा.'

मुकेश बताते हैं कि अगले दो-चार दिन थोड़ा हिचकिचाहट वाला माहौल रहा. अक्षय बहुत चुन-चुनकर काम करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन एक बार जब उन्होंने स्क्रिप्ट को फिर से अच्छे से पढ़ा, तो फैसला बहुत जल्दी हो गया. कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया, 'उन्होंने मुझे फोन किया और बोले कि भाई, चलो करते हैं.

अक्षय खन्ना के अलावा फिल्म में संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी शामिल थे. लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ अक्षय की छाए रहे. अब फैंस को फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा. 

---- समाप्त ----
स्टोरी इनपुट: विनीता कुमरा
