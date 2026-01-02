बिग बॉस 19 खत्म हुए महीना बीत चुका है, लेकिन तान्या मित्तल की हाई-फाई बातें अब तक सुर्खियों में हैं. बिग बॉस हाउस में उन्होंने दावा किया था कि उनके पास 150 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स हैं. उन्हें दुबई सिर्फ बक्लावा खाने जाना पसंद है. अब तान्या ने इनमें से एक बयान पर सफाई दी है. तान्या ने कहा कि उन्होंने कभी इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम होने का दावा नहीं किया.

बात से पलटीं तान्या?

बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद तान्या अपने घर ग्वालियर लौट चुकी हैं. उन्होंने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर अपनी फैक्ट्री का वीडियो शेयर किया. फैक्ट्री टूर के दौरान तान्या ने शो के सबसे चर्चित बयानों में से एक पर बात की, जहां उन्होंने 150 बॉडीगार्ड्स होने का दावा किया था. मजाक बनने पर तान्या ने स्टेटमेंट को लेकर सफाई पेश की है.

तान्या ने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा. कहीं भी कोई क्लिप नहीं मिलेगी जहां तन्या मित्तल कह रही हों कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड्स हैं. ये बातें खुद बनी हुई हैं. इंटरनेट पर एक भी क्लिप नहीं मिलेगी जहां मैं ऐसा कह रही हूं. जीशान कादरी मजाक कर रहे थे. मैंने उन्हें बताया था कि मेरे पास 150 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स हैं, और उन्होंने इसे बॉडीगार्ड्स बना दिया.

तान्या ने ये भी बताया कि उनके पास पर्सनल सिक्योरिटी तो है, जो कई सालों से है. लेकिन उन्होंने कोई खास नंबर नहीं बताया.

क्या बिजनेस करती हैं तान्या

अपने बिजनेस के बारे में बात करते हुए तन्या ने कहा, मेरे पास टेक्सटाइल फैक्ट्री, फार्मा फैक्ट्री और गिफ्ट फैक्ट्री है. लेकिन सच कहूं तो सब कुछ नहीं दिखा सकती. मैंने हाउस टूर या फैक्ट्री टूर सिर्फ इसलिए दिया, क्योंकि मेरे सपोटर्स झूठे ना साबित हों और ये साबित हो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला.

वैसे तान्या म‍ित्तल की फैक्ट्री का दावा भी झूठा बताया जा रहा है. तान्या ने जो फैक्ट्री दिखाई वो किसी और के नाम रज‍िर्स्ट है. यहां तक की तान्या ने इसी वजह से उसका नाम कहीं नहीं बताया. फार्मा के नाम पर तान्या की फैक्ट्री में कंडोम बनते हैं ये बात भी उन्होंने लोगों से छ‍िपाई.

घर पर ज‍िस लि‍फ्ट की बात तान्या ने की उसे बस दिखाया गया. ऐसे किचन ल‍िफ्ट को घर में त‍िजोरी कहते हैं. उसे चलाया नहीं गया है. तानया के झूठे दावों की पोल लगातार खुलती जा रही है. उन्हें 2025 में साल का सबसे बड़ा झूठा यूजर्स ने करार दे दिया है. इन ड्रामेबाजी से उन्हें फायदा जरूर हुआ है. वो अब कई एड का चेहरा हैंं.

हीरोइन बनीं तान्या

तान्या ने अपने करियर पर भी बात की. उन्होंने कहा कि मैं एक्ट्रेस बन गई हूं. एकता कपूर ने मुझे सीरियल ऑफर किया है. मैं अपनी डाइट को लेकर सीरियस हूं. बिग बॉस से बाहर आते ही तान्या अबतक 6 ज्यादा विज्ञापन शूट कर चुकी हैं.



