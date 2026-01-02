scorecardresearch
 
धुरंधर की आंधी में पिटी फिल्में, पर ब्लॉकबस्टर हुई ये फिल्म, कमाया चार गुना

धुरंधर की सुनामी के बीच तमिल फिल्म सिराई ने ताबड़तोड़ कमाई की है. 8 दिनों में 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत से चार गुना कमाई की है. विक्रम प्रभु के काम की लोगों ने तारीफ की है.

विक्रम प्रभु की फिल्म सराई की दमदार कमाई (Photo: Social Media)
देशभर में इस वक्त धुरंधर की आंधी चल रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और माधवन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है. 29वें दिन भी फिल्म नॉनस्टॉप कमाई कर रही है. धुरंधर की रिलीज के बाद आई कई फिल्मों को थियटर्स में दर्शक नहीं मिले हैं.

इस लिस्ट में किस किसको प्यार करूं 2 और तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी जैसी फिल्में शामिल हैं. दूसरे रीजन की फिल्मों पर भी धुरंधर के शोज ने असर डाला है. लेकिन इस बीच एक तमिल फिल्म ने वंडर किया है. 

सिराई की ताबड़तोड़ कमाई

धुरंधर की सुनामी के बीच विक्रम प्रभु की फिल्म सिराई ने डटकर कलेक्शन तो किया ही, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई है. 3 करोड़ में बनी मूवी ने महज 8 दिनों में 11 करोड़ कमाए हैं. ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मूवी ने पहले दिन 1.05 करोड़ का कलेक्शन किया था. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत वीकेंड में इसकी कमाई में इजाफा हुआ.

पहले सोमवार को फिल्म ने 1.8 करोड़ कमाए थे. 8वें दिन फिल्म ने सबसे ज्यादा 2.92 करोड़ का बिजनेस किया. मूवी ने 9 दिनों में 12.05 करोड़ के करीब कमाए हैं. फिल्म की सक्सेस से इसके मेकर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है. 3 करोड़ के बजट के साथ बनी मूवी का अपनी लागत से 4 गुना कमाना काबिले तारीफ है. सिराई को सुरेश राजकुमारी ने डायरेक्ट किया है. इसमें विक्रम प्रभु, एलके अक्षय कुमार, अनिश्मा अनिलकुमार, आनंद थंबिराजाह अहम रोल में हैं. एक्शन थ्रिलर फिल्म को यूजर्स का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

उनके मुताबिक, फिल्म की कहानी काफी दमदार है. फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा कमाई की है. सिराई सोशल इश्यूज को दिखाती एक इमोशनल कहानी है. ये फिल्म एक पुलिसवाले के बारे में है. जो एक कैदी को वेल्लोर जेल से शिवगंगा कोर्ट लेकर जाता है. इस बीच उनके बीच जो बातचीत होती है, उससे पूरी कहानी में ट्विस्ट आता है. विक्रम प्रभु पुलिसवाले के रोल में हैं. उनके फैंस के लिए ये मूवी किसी ट्रीट से कम नहीं है. ये उनके करियर की 25वीं फिल्म है. 
 

---- समाप्त ----
