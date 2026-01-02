scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ghar Kab Aaoge Song: 'बॉर्डर 2' का पहला गाना 'घर कब आओगे' हुआ रिलीज, ताजा करेगा पुरानी यादें-नम होंगी आंखें

'बॉर्डर' फिल्म का एपिक गाना 'संदेसे आते हैं' एक नए अंदाज के साथ 'बॉर्डर 2' में आ चुका है. इसका ऑडियो सॉन्ग 'घर कब आओगे' नाम से रिलीज हुआ है, जो पहले वाले गाने की याद दिलाता है और आंखों को दोबारा नम भी करता है.

Advertisement
X
बॉर्डर 2 का गाना 'घर कब आओगे' (Photo: Youtube Thumbnail)
बॉर्डर 2 का गाना 'घर कब आओगे' (Photo: Youtube Thumbnail)

जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' हर 90s किड की यादों में आज भी ताजा है. फिल्म में दिखाया गया रॉ-एक्शन और इमोशन अभी तक लोगों को महसूस होता है. उस फिल्म का गाना 'संदेसे आते हैं' आज भी लोग यूं ही गुनगुनाने लगते हैं. उस गाने में वो ताकत थी कि उसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. आज, वही गाना एक नए अंदाज के साथ दोबारा सुना जा रहा है. 

'बॉर्डर 2' फिल्म का पहला गाना 'घर कब आओगे'

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर 'बॉर्डर 2' कुछ हफ्तों में रिलीज होने वाली है. लगभग दो हफ्तों पहले इसका दमदार टीजर आया था, जिसने पुरानी यादें ताजा कीं. अब फिल्म का पहला गाना 'घर कब आओगे' सामने आया है, जो वही याद और मैलोडी के साथ दर्शकों के बीच लौटा है. मेकर्स ने गाने का ऑडियो रिलीज किया है, जो आते ही सोशल मीडिया पर हर तरफ छा चुका है. 

सम्बंधित ख़बरें

मूवी मसाला: कैसा है सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर?
Medha Rana-Anya Singh
बॉर्डर 2 में इन दो हसीनाओं को मिला बड़ा ब्रेक, इंडस्ट्री में मिलेगी पहचान?
Sunny Deol
Film 'Border-2' के टीजर में छाए Sunny Deol!
Sunny Deol
'देश को समझते हैं मां...', Gen Z के लिए बोले सनी, क्यों निकले आंसू?
Frame damaged for patan leader
खास होगा Border 2 का टीजर लॉन्च इवेंट

ये गाना लगभग 28 सालों के बाद वही जादू अपने साथ वापस लेकर आया है, जो 'संदेसे आते हैं' के वक्त लोगों के बीच हुआ था. 'घर कब आओगे' गाना नया जरूर है, लेकिन इसमें वही पुराना फ्लेवर कायम रखने की कोशिश हुई है, जो इसे और भी शानदार बनाता है. इस गाने को सोनू निगम और रूप कुमार राठोड के साथ-साथ अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने गाया है. वहीं जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने इसके लिरिक्स लिखे हैं. 'घर कब आओगे' को मिथुन और अनु मलिक ने कंपोज किया है.

Advertisement

गाना सुनकर फैंस का क्या है रिएक्शन?

फैंस सोशल मीडिया पर 'घर कब आओगे' गाने को लेकर बातें करना भी शुरू कर चुके हैं. X पर कई लोग इस नई कंपोजिशन से खुश हैं. वहीं कुछ का मानना है कि नया तो ठीक है, मगर पुराने वाले का दम आज भी बरकरार है.

यूजर्स 'बॉर्डर 2' के इस गाने से इंप्रेस हैं क्योंकि इससे उनकी फिल्म देखने के लिए एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है. बता दें कि 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement