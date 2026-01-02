Ghar Kab Aaoge Song: 'बॉर्डर 2' का पहला गाना 'घर कब आओगे' हुआ रिलीज, ताजा करेगा पुरानी यादें-नम होंगी आंखें

जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' हर 90s किड की यादों में आज भी ताजा है. फिल्म में दिखाया गया रॉ-एक्शन और इमोशन अभी तक लोगों को महसूस होता है. उस फिल्म का गाना 'संदेसे आते हैं' आज भी लोग यूं ही गुनगुनाने लगते हैं. उस गाने में वो ताकत थी कि उसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. आज, वही गाना एक नए अंदाज के साथ दोबारा सुना जा रहा है.

'बॉर्डर 2' फिल्म का पहला गाना 'घर कब आओगे'

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर 'बॉर्डर 2' कुछ हफ्तों में रिलीज होने वाली है. लगभग दो हफ्तों पहले इसका दमदार टीजर आया था, जिसने पुरानी यादें ताजा कीं. अब फिल्म का पहला गाना 'घर कब आओगे' सामने आया है, जो वही याद और मैलोडी के साथ दर्शकों के बीच लौटा है. मेकर्स ने गाने का ऑडियो रिलीज किया है, जो आते ही सोशल मीडिया पर हर तरफ छा चुका है.

ये गाना लगभग 28 सालों के बाद वही जादू अपने साथ वापस लेकर आया है, जो 'संदेसे आते हैं' के वक्त लोगों के बीच हुआ था. 'घर कब आओगे' गाना नया जरूर है, लेकिन इसमें वही पुराना फ्लेवर कायम रखने की कोशिश हुई है, जो इसे और भी शानदार बनाता है. इस गाने को सोनू निगम और रूप कुमार राठोड के साथ-साथ अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने गाया है. वहीं जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने इसके लिरिक्स लिखे हैं. 'घर कब आओगे' को मिथुन और अनु मलिक ने कंपोज किया है.

गाना सुनकर फैंस का क्या है रिएक्शन?

फैंस सोशल मीडिया पर 'घर कब आओगे' गाने को लेकर बातें करना भी शुरू कर चुके हैं. X पर कई लोग इस नई कंपोजिशन से खुश हैं. वहीं कुछ का मानना है कि नया तो ठीक है, मगर पुराने वाले का दम आज भी बरकरार है.

"Ghar Kab Aaoge” is a song full of pain and emotion. The feeling in the voice is soft but very deep. You can hear the sadness and love in every line ❤️



Sonu Nigam -Pure, calm, soulful, emotional, timeless

Arijit Singh: -Deep, painful, heartfelt, touching, honest#GharKabAaoge pic.twitter.com/54CugcBkKq — 𝗔𝗺𝗶𝘁 𝗢𝗻 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 🎬 (@amitsrk05) January 2, 2026

#GharKabAaoge Soulful! Brilliant!!

Manoj Muntashir has done a commendable job with the writing! What a lyrics man seriously!! All four singers are so damn soulful, such beautiful voices, heart melting! I'll watch movie in the theatre just to experience this song!! pic.twitter.com/9Z0693CZZg — Pragya Tiwari (@iam_pragyaT) January 2, 2026

यूजर्स 'बॉर्डर 2' के इस गाने से इंप्रेस हैं क्योंकि इससे उनकी फिल्म देखने के लिए एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है. बता दें कि 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

