Black Panther Wakanda Forever ने की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' 'विक्रम वेधा' से बेहतर ओपनिंग, वीकेंड में करेगी सॉलिड कमाई

मार्वल की नई सुपरहीरो फिल्म Black Panther: Wakanda Forever (ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर) शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. जहां दुनिया भर में इसे बेहतरीन शुरुआत मिली है, वहीं इंडिया में भी जनता नए ब्लैक पैंथर का स्वागत दिल खोलकर करती नजर आ रही है.

हॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर चैडविक बोसमैन ने 2016 में आई फिल्म 'कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर' में पहली बार किंग त'चाला का किरदार निभाया था, जिसे अपने पिता से वाकांडा के रक्षक ब्लैक पैंथर का सूट मिला था. 2018 में मार्वल ने इस किरदार की पहली सोलो फिल्म 'ब्लैक पैंथर' रिलीज की. जहां एक तरफ ये फिल्म मार्वल की सबसे कमाऊ फिल्मों में शामिल हुई, वहीं इसने 3 ऑस्कर अवार्ड भी अपने नाम किए.

अवेंजर्स फ्रैंचाइजी की 'इनफिनिटी वॉर' और 'एंड गेम' में भी चैडविक ने ब्लैक पैंथर का किरदार निभाया. लेकिन अगस्त 2020 में कोलोन कैंसर से उनका निधन हो गया. तबतक 'ब्लैक पैंथर 2' पर काम शुरू हो चुका था और इस मेकर्स ने अनाउंस किया कि इस सीक्वल के लिए चैडविक के रोल में किसी और को कास्ट नहीं किया जाएग. ब्लैक पैंथर किरदार की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और ऐसे में फैन्स को ये देखने का इंतजार था कि अब वाकांडा की कहानी किस तरफ बढ़ती है.

शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई 'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' को दुनिया भर में बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं और इसकी शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर भी दमदार हुई है. इंडिया में भी फिल्म ने दमदार शुरुआत की है और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसकी कमाई अच्छी-खासी होने वाली है.

हॉलीवुड की तीसरी बड़ी ओपनिंग

पहले दिन 'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 12-12.5 करोड़ रुपये के बीच कमाई की है. इसका ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ से ज्यादा रहा. 2022 में इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों की ओपनिग देखें तो अभी तक सबसे ज्यादा कलेक्शन 'डॉक्टर स्ट्रेंज 2' (Doctor Strange In The Multiverse of Madness) ने किया है. बेनेडिक्ट कम्बरबैच की फिल्म ने पहले दिन 28.35 करोड़ रुपये कमाए थे. ब्लैक पैंथर सीक्वल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. इस साल इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों की टॉप 5 ओपनिंग इस तरह है:

1. डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस- 28.35 करोड़ रुपये

2. थॉर: लव एंड थंडर (Thor: Love and Thunder)- 18.20 करोड़ रुपये

3. ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर (Black Panther: Wakanda Forever)- 12.50 करोड़ रुपये*

4. जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन (Jurrassic World Dominion)- 8 करोड़ रुपये

5. ब्लैक एडम (Black Adam)- 6.80 करोड़ रुपये

कई बॉलीवुड फिल्मों से बेहतर कमाई

'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' का ओपनिंग कलेक्शन इस साल की कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है. आलिया भट्ट की बड़ी हिट 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.50 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं आमिर खान की बड़ी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' ने पहले दिन 11.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 2022 में बॉलीवुड फिल्मो के लिए पहले दिन 10 करोड़ का मार्क पार करना बहुत भारी पड़ रहा है. ऐसे में 'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' की ओपनिंग एक बड़ी बात है.

वीकेंड में बढ़ेगी फिल्म की कमाई

रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुक्रवार को, यानी पहले दिन 'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' ने ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपये से ज्यादा के एडवांस बुकिंग ग्रॉस के साथ अपनी शुरुआत की थी. जबकि शनिवार के लिए ये आंकड़ा 7 करोड़ के करीब है. फिल्म को रिव्यू भी अच्छे मिले हैं और जनता का इससे इमोशनल कनेक्ट भी है. फिल्म को लेकर एकमात्र चिंता फैन्स को ये थी कि चैडविक की गैरमौजूदगी में उनके फेवरेट ब्लैक पैंथर कैरेक्टर का आगे क्या होने वाला है. सोशल मीडिया पर एक झलक मारकर ही समझ आ जाता है कि फिल्म देखकर लौट रहे फैन्स 'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इससे अगले दो दिनों में और बेहतर कमाई होगी.