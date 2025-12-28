scorecardresearch
 
‘धुरंधर’ के तूफान में भी ‘अवतार 3’ का भौकाल! इंडिया में बनी साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म

'धुरंधर' के तूफान एक बीच 'अवतार 3' ने बिना शोर-शराबे अपनी अलग भीड़ जुटा ली. दूसरे हफ्ते में भी हॉलीवुड फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. इसने 'मिशन इम्पॉसिबल 8' जैसी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया में 2025 की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बन गई है.

'अवतार 3' ने इंडिया में बनाया रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)
'अवतार 3' ने इंडिया में बनाया रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)

दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सीरीज में से एक ‘अवतार’ फिर से जमकर भीड़ जुटा रही है. इस सीरीज की लेटेस्ट फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ यानी ‘अवतार 3’ दुनियाभर के साथ-साथ भारत में भी खूब दर्शक बटोर रही है. इंडियन थिएटर्स में जहां बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ का भौकाल जमा हुआ है, वहीं ‘अवतार 3’ ने बिना शोर मचाए तगड़ा कमाल कर दिया है. ये इंडिया में 2025 की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बन गई है.

अवतार 3’ का जलवा
नेगेटिव रिव्यूज़ की वजह से ‘अवतार 3’ को उम्मीद से ठंडी शुरुआत मिली. जहां ‘अवतार 2’ को बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ की ओपनिंग मिली थी, वहीं ‘अवतार 3’ की ओपनिंग 19 करोड़ ही रही. मगर इंडिया में ‘अवतार’ फ्रेंचाइजी की ऑडियंस बहुत लॉयल है. पक्के हॉलीवुड फैन्स को इस सीरीज की हर फिल्म देखनी होती है.

ठंडी शुरुआत के बावजूद ‘अवतार 3’ को वीकेंड में जंप मिला. पहले वीकेंड में फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 67 करोड़ से ज्यादा रहा. वर्किंग डेज़ में ‘अवतार 3’ रोजाना 9–10 करोड़ कमाती रही और क्रिसमस पर तगड़ा जंप मिला. पहले हफ्ते में ‘अवतार 3’ ने 109 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर डाला.

शुक्रवार को वर्किंग डे होने से कलेक्शन 7 करोड़ की रेंज तक गिरा जरूर. पर शनिवार फिर से ‘अवतार 3’ के लिए तगड़ा जंप लाया. ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान कहते हैं कि ‘अवतार 3’ ने शनिवार को ऑलमोस्ट 10 करोड़ का कलेक्शन किया है. 9 दिनों में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन करीब 126 करोड़ हो चुका है.

इंडिया में साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
2025 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 हॉलीवुड फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया— ‘मिशन इम्पॉसिबल 8’, ‘F1’ और ‘जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ’. इनमें सबसे ज्यादा कलेक्शन टॉम क्रूज़ की फाइनल ‘मिशन इम्पॉसिबल’ फिल्म के नाम रहा. इसने इंडिया में 110 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया था.

अब ‘अवतार 3’ ने इसे बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. जेम्स कैमरून की लेटेस्ट फिल्म अब इंडिया में साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. ‘अवतार 3’ का क्रेज ऐसा है कि ये कार्तिक आर्यन की फ्रेश बॉलीवुड रिलीज ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ से भी बेहतर कलेक्शन कर रही है. हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार 3’ अपने दूसरे वीकेंड में एक बॉलीवुड फिल्म के फर्स्ट वीकेंड से ज्यादा कलेक्शन करने जा रही है.

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का तूफान इंडियन थिएटर्स में ऐतिहासिक तरीके से चल रहा है. अगर ‘धुरंधर’ जैसी धाकड़ फिल्म पहले से थिएटर्स में ना होती, तो ‘अवतार 3’ का इंडिया में धमाका और भी तगड़ा होता.

---- समाप्त ----
