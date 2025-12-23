नेगेटिव रिव्यू, 'धुरंधर' के तूफान में भी डटी 'अवतार 3'... मंडे टेस्ट में भी बना रहा दर्शकों का प्यार

इस साल दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ यानी ‘अवतार 3’, ‘धुरंधर’ की सुनामी के बीच थिएटर्स में पहुंची. 2022 में आई ‘अवतार 2’ आज भी इंडिया में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म है. इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि ‘अवतार 3’ भी आते ही धमाका करेगी. लेकिन फिल्म को बहुत सॉलिड रिव्यू नहीं मिले. और ‘धुरंधर’ तो जनता की फेवरेट बनी ही हुई थी. लेकिन ‘अवतार’ फ्रेंचाइजी की इंडिया में पॉपुलैरिटी इतनी तगड़ी है कि दर्शक बिना रिव्यू वगैरह की परवाह किए थिएटर्स में ‘अवतार 3’ देखने पहुंच रहे हैं. जनता के इस प्यार ने ‘अवतार 3’ को मंडे के दिन भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार बनाए रखा.

और पढ़ें

शानदार नहीं, मगर सॉलिड था वीकेंड कलेक्शन

‘अवतार 3’ को क्रिटिक्स से बहुत नेगेटिव रिव्यू मिले. जनता का वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत पॉजिटिव नहीं नज़र आया. लेकिन हॉलीवुड पिछले कुछ सालों से इंडिया में एक तगड़ा फैन बेस बना चुका है. डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने ‘अवतार 3’ की कहानी पर ग्रिप भले लूज़ कर दी हो, मगर उनकी फिल्म बड़ी से बड़ी स्क्रीन को भी छोटा साबित करने वाला एक शानदार काल्पनिक संसार लेकर आती है. इन दोनों बातों ने ‘अवतार 3’ को इंडिया में संभाल लिया है.

इंडिया में ‘अवतार 2’ (2022) को 40 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. ‘अवतार 3’ से भी ऐसा ही कुछ कमाल करने की उम्मीदें थीं, मगर इसका ओपनिंग कलेक्शन 19 करोड़ ही रहा. फिर जनता के भरोसे ने शनिवार और रविवार को इसे सॉलिड जंप दिला दिया. सैकनिल्क के अनुसार, शनिवार को ‘अवतार 3’ ने 22.5 करोड़ और रविवार को 25.75 करोड़ कलेक्शन किया. वीकेंड में तो फिल्म ने 67 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली. लेकिन असली टेस्ट मंडे को होना था.

Advertisement

मंडे को ‘अवतार 3’ ने इंडिया में जमाए पांव

अब मंडे की ट्रेड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और अनुमान है कि ‘अवतार 3’ ने चौथे दिन करीब 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. ओपनिंग कलेक्शन के मुकाबले सोमवार को फिल्म की कमाई 55% के आसपास ही गिरी है. ‘धुरंधर’ या ‘छावा’ जैसी बड़ी फिल्मों को छोड़ दें, तो ‘अवतार 3’ का मंडे कलेक्शन बॉक्स ऑफिस ट्रेंड के हिसाब से नॉर्मल ही है.

‘अवतार 2’ के मुकाबले ‘अवतार 3’ की ट्रेंडिंग स्लो ज़रूर है. मगर अपनी लिमिटेड रेंज में भी ये फिल्म जिस तरह टिकी है, उससे फायदा तो होगा. इस साल के बचे-खुचे दिनों में ही नहीं, ‘अवतार 3’ साल के फर्स्ट वीक में भी टिकी रहेगी. ‘मिशन इम्पॉसिबल 8’ की 110 करोड़ की कमाई को पीछे छोड़कर, ‘अवतार 3’ इंडिया में 2025 की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बनने के लिए तैयार है.

---- समाप्त ----