'अवतार 2' ने इंडिया में 200 करोड़ कमा कर बनाए रिकॉर्ड, बॉलीवुड की टॉप फिल्मों को कर सकती है पार!

अभी तक सिनेमा के इतिहास में, दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म बनाने वाला जेम्स कैमरन की फिल्म 'अवतार 2' धुआंधार कमाई कर रही है. 'अवतार 2' 16 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और 8 दिन में फिल्म दुनिया भर में तूफानी कलेक्शन जुटा रही है. इंडिया में भी फिल्म को लेकर काफी क्रेज है और इसके शोज खूब भर रहे हैं.

2009 में कैमरन की 'अवतार' ने इंडियन ऑडियंस को पहली बार एक अलग लेवल का ग्रैंड विजुअल एक्सपीरियंस दिया था. यही वजह है कि पूरी दुनिया की तरह, इंडिया में भी इसके सीक्वल का इंतजार एक्साइटमेंट के साथ किया जा रहा था. 'अवतार 2: द वे ऑफ वाटर' के रिलीज होते ही इसकी जबरदस्त एडवांस बुकिंग होने लगी. पहले दिन ही इंडिया में 40 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली 'अवतार 2' ने अब कमाई के रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं.

8 दिन में 'अवतार 2' की जोरदार कमाई

शुक्रवार से 'अवतार 2' का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता शुरू हो गया. बॉक्स ऑफिस से आ रही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इंडिया में 8वें दिन यानी शुक्रवार को 'अवतार 2' ने 205 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट कलेक्शन कर लिया है. अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जेम्स कैमरन की फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा तो ग्रॉस कलेक्शन जुटा लिया है. जिस तरह की कमाई 'अवतार 2' कर रही है, उसे एक बार फिर ये बात साफ हो जाती है कि थिएटर्स में दर्शक बड़ी फिल्मों के लिए जमकर भीड़ लगा रहे हैं.

इंडिया में चौथी सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्म

'अवतार 2', 2016 में आई 'द जंगल बुक' को पछाड़कर अब इंडिया में चौथी सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में मार्वल की सुपरहीरो फिल्में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरह 'अवतार 2' कमा रही है, उससे इन फिल्मों के रिकॉर्ड पर भी खतरा खड़ा हो गया है. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टॉप 5 हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट इस तरह है:

1. अवेंजर्स: एंडगेम (Avengers: Endgame) - 373 करोड़ रुपये

2. अवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर (Avengers: Infinity War) - 227.30 करोड़ रुपये

3. स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man: No Way Home) - 219 करोड़ रुपये

4. अवतार 2 (Avatar: The Way Of Water) - 205 करोड़ रुपये* (अभी थिएटर्स में)

5. द जंगल बुक (The Jungle Book) - 188 करोड़ रुपये

टॉप बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा कमाई!

बॉक्स ऑफिस पर 'अवतार 2' के कमाने की स्पीड किसी भी बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा है. इस साल हिंदी फिल्मों ने थिएटर्स में जमकर कमाई करने के लिए काफी संघर्ष किया है और अभी तक कोई भी फिल्म 8 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू सकी है.

जिस स्पीड से 'अवतार 2' कमाई कर रही है, उसे देखते हुए ये चांस बिल्कुल नजर आ रहा है कि इंडिया में इसकी कमाई जल्द ही 2022 की टॉप बॉलीवुड फिल्मों से आगे निकल जाएगी. इस साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टॉप 5 बॉलीवुड फिल्मों का कलेक्शन (सभी भाषाओं में) इस तरह हैं:

1. ब्रह्मास्त्र - 269 करोड़ रुपये

2. द कश्मीर फाइल्स - 252.90 करोड़ रुपये

3. दृश्यम 2 - 225 करोड़ रुपये* (अभी थिएटर्स में)

4. भूल भुलैया 2 - 186 करोड़ रुपये

5. गंगूबाई काठियावाड़ी - 132 करोड़ रुपये

रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की फिल्म 'सर्कस' इस शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज हुई है. लेकिन पहले दिन इस फिल्म की कमाई सिर्फ 7 से 8 करोड़ के बीच बताई जा रही है. 'सर्कस' को रिव्यू भी बहुत अच्छे नहीं मिले हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी खास तारीफ नहीं हो रही. 'सर्कस' के फीका निकलने का फायदा भी थिएटर्स में 'अवतार 2' को मिल रहा है और फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जा रही जनता के लिए ये पहली चॉइस बन गई है.

(नोट: सभी आंकड़े पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार हैं)