Film Wrap: मिस्ट्री मैन की बांहों में 'वड़ा पाव गर्ल', पीरियड्स में आयशा खान ने किया डांस

रविवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां रिया चक्रवर्ती ने उनके बॉयफ्रेंड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन के बाद के दिनों को याद किया तो वहीं दूसरी ओर डिलीवरी से पहले सोनम की गोद भराई सेरेमनी हुई. जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की.
मिस्ट्री मैन की बांहों में समाई 'वड़ा पाव गर्ल', पति को दिया धोखा! चिढ़े यूजर्स- बंद करो ड्रामा
वड़ापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर विवादों में हैं. पति के आरोपों, मिस्ट्री मैन के साथ वायरल ‘आई लव यू’ वीडियो और पब्लिसिटी स्टंट के दावों के बीच जानिए पूरा मामला और सोशल मीडिया का रिएक्शन.
पीरियड्स में 'धुरंधर' एक्ट्रेस ने शूट किया था शरारत गाना, दर्द से निकले आंसू, बोली- काश मैं...
आयशा खान ने फिल्म 'धुरंधर' के आइटम सॉन्ग 'शरारत' का एक अनसुना किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें पीरियड्स हो रहे थे.
सुशांत के जाने से दर्द में थीं रिया चक्रवर्ती, मजबूरी में छोड़नी पड़ी एक्टिंग, बोलीं- जो कुछ हुआ...
रिया चक्रवर्ती ने उनके बॉयफ्रेंड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन के बाद अपनी जिंदगी में आई परेशानियों पर बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे वो इस दौरान किस हालत में थीं.
सोनम कपूर की गोदभराई में उमड़ा बॉलीवुड! पिता अनिल ने स्टाइल से ली एंट्री, रॉयल लुक में छाईं करीना
कपूर खानदान में खुशियों का माहौल है. सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी के थर्ड ट्रायमेस्टर में हैं. डिलीवरी से पहले सोनम की गोद भराई सेरेमनी हुई.
इवेंट के दौरान अचानक रोने लगी सलमान खान की 'तेरे नाम' वाली हीरोइन, आखिर क्या है वजह?
सलमान की फिल्म 'तेरे नाम' की हीरोइन भूमिका चावला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अचानक इमोशनल होती नजर आईं. जानिए क्या वजह रही.