Film Wrap: मिस्ट्री मैन की बांहों में 'वड़ा पाव गर्ल', पीरियड्स में आयशा खान ने किया डांस

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें— 'वड़ा पाव गर्ल' उर्फ चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर विवादों में हैं. इसके अलावा कपूर खानदान में खुशियों का माहौल है. सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं.

Advertisement

X