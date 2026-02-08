scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: मिस्ट्री मैन की बांहों में 'वड़ा पाव गर्ल', पीरियड्स में आयशा खान ने किया डांस

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें— 'वड़ा पाव गर्ल' उर्फ चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर विवादों में हैं. इसके अलावा कपूर खानदान में खुशियों का माहौल है. सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं.

Advertisement
X
आयशा खान और वड़ापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित (Photo: Screengrab)
आयशा खान और वड़ापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित (Photo: Screengrab)

रविवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां रिया चक्रवर्ती ने उनके बॉयफ्रेंड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन के बाद के दिनों को याद किया तो वहीं दूसरी ओर डिलीवरी से पहले सोनम की गोद भराई सेरेमनी हुई.  जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की.

मिस्ट्री मैन की बांहों में समाई 'वड़ा पाव गर्ल', पति को दिया धोखा! चिढ़े यूजर्स- बंद करो ड्रामा
वड़ापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर विवादों में हैं. पति के आरोपों, मिस्ट्री मैन के साथ वायरल ‘आई लव यू’ वीडियो और पब्लिसिटी स्टंट के दावों के बीच जानिए पूरा मामला और सोशल मीडिया का रिएक्शन. 

पीरियड्स में 'धुरंधर' एक्ट्रेस ने शूट किया था शरारत गाना, दर्द से निकले आंसू, बोली- काश मैं...
आयशा खान ने फिल्म 'धुरंधर' के आइटम सॉन्ग 'शरारत' का एक अनसुना किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें पीरियड्स हो रहे थे.

सुशांत के जाने से दर्द में थीं रिया चक्रवर्ती, मजबूरी में छोड़नी पड़ी एक्टिंग, बोलीं- जो कुछ हुआ...
रिया चक्रवर्ती ने उनके बॉयफ्रेंड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन के बाद अपनी जिंदगी में आई परेशानियों पर बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे वो इस दौरान किस हालत में थीं.

सोनम कपूर की गोदभराई में उमड़ा बॉलीवुड! पिता अनिल ने स्टाइल से ली एंट्री, रॉयल लुक में छाईं करीना
कपूर खानदान में खुशियों का माहौल है. सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी के थर्ड ट्रायमेस्टर में हैं. डिलीवरी से पहले सोनम की गोद भराई सेरेमनी हुई.  

सम्बंधित ख़बरें

neena gupta On Bollywood Role
नीना गुप्ता को डायरेक्टर ने दी मां-बहन की गालियां, बोलीं- पैसे चाहिए थे इसलिए...
Vikrant Massey
Vikrant बोले- मैं कभी Film 'रामायणम्' का हिस्सा नहीं था
Chitrangada Singh On Bollywood
तलाक-बोल्ड रोल्स की डिमांड! ब्रेक लेने पर मजबूर थीं चित्रांगदा, बोलीं- 7 साल...
Sonam Kapoor Baby Shower
सोनम कपूर की गोदभराई में उमड़ा बॉलीवुड! पिता अनिल ने स्टाइल से ली एंट्री, रॉयल लुक में छाईं करीना
Usha Uthup On Rambha Ho
'धुरंधर के मेकर्स ने कॉन्टैक्ट नहीं किया', रंभा हो रीमेक से उषा उत्थुप को लगा बुरा?
Advertisement

इवेंट के दौरान अचानक रोने लगी सलमान खान की 'तेरे नाम' वाली हीरोइन, आखिर क्या है वजह?
सलमान की फिल्म 'तेरे नाम' की हीरोइन भूमिका चावला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अचानक इमोशनल होती नजर आईं. जानिए क्या वजह रही.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement