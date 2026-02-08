पीरियड्स में 'धुरंधर' एक्ट्रेस ने शूट किया था शरारत गाना, दर्द से निकले आंसू, बोली- काश मैं...

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का हर गाना लाजवाब है, शायद इसलिए इसके म्यूजिक एल्बम को यूट्यूब समेत हर प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा सुना जा रहा है. 'शरारत' गाने ने यूट्यूब पर 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज कमा लिए हैं. इसमें नजर आ चुकीं दोनों एक्ट्रेसेज आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा को फैंस ने भी काफी पसंद किया.

और पढ़ें

'धुरंधर' के गाने की बैक स्टोरी

शरारत गाना 'धुरंधर' का आइटम सॉन्ग है, जिसकी धूम इंडिया समेत कई देशो में मची. इस गाने पर लोगों ने रील्स बनाईं. गाने में लोगों को आयशा और क्रिस्टल का डांस भी बेहद पसंद आया. यूट्यूब कमेंट सेक्शन इस बात का गवाह भी है. मगर आयशा के मुताबिक उनके लिए इस गाने में परफॉर्म करना तब उतना आसान नहीं था.

हाल ही में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में आयशा खान बताती हैं कि जब शरारत गाना शूट हो रहा था, तब वो अपने पीरियड्स पर थीं. इससे उन्हें डांस करने में बेहद तकलीफ महसूस हुई. एक्ट्रेस ने कहा, 'हमारी दो दिन की शूटिंग थी. बहुत थकान वाली थी, मैं उन दिनों पीरियड्स पर थी. मतलब पीरियड्स में सूजन हो जाती है, चेहरा-शरीर बेस्ट नहीं लगता. काश मैं शूटिंग के दौरान अपने बेस्ट फॉर्म में होती. दो दिन में इतना सारा काम था.'

Advertisement

'कोई पूछ रहा था कि सेट पर कैसा लगा, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था कि कौन-कौन वहां है. फिर गौरव गेरा सर ने बताया कि वो भी सेट पर थे, तो मैं हैरान हो गई कि अरे आप भी थे? क्योंकि क्रिस्टल और मुझे कहीं देखने का टाइम ही नहीं मिला. उन दो दिनों में शादी का सीन भी शूट करना था. इतना कुछ करना था कि टाइम ही नहीं था.'

क्यों गाना खत्म करने के बाद रो पड़ीं आयशा?

आयशा ने आगे उस वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें उनकी आंखों से आंसू छलक गए थे. इस वीडियो को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था. जिसपर उन्होंने कहा, 'हम बहुत थक गए थे, नाच-नाच के हड्डियां तक दुख रही थीं. मेरा दिल बहुत भर आया था और शायद पीरियड्स की वजह से इमोशन्स भी ज्यादा हिट कर रहे थे. तो बस, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं रो पड़ी. वो खुशी के आंसू थे.'

आयशा खान के लिए पिछला कुछ वक्त प्रोफेशनली काफी अच्छा गुजरा है. 'धुरंधर' के अलावा वो कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में भी नजर आई हैं, जिसमें उन्हें काफी प्यार मिला. ये फिल्म कुछ ही दिनों पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी रिलीज हुई है.

---- समाप्त ----