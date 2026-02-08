सुशांत के जाने से दर्द में थीं रिया चक्रवर्ती, मजबूरी में छोड़नी पड़ी एक्टिंग, बोलीं- जो कुछ हुआ...

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ का दूसरा चैप्टर शुरू कर लिया है. वो सात साल के बाद फिल्ममेकर हंसल मेहता की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' में नजर आने वाली हैं, जिसका कुछ ही दिनों पहले ऐलान हुआ. ये पल रिया और उनके चाहने वालों के लिए बेहद इमोशनल था.

और पढ़ें

रिया चक्रवर्ती की लाइफ का 'चैप्टर 2'

रिया चक्रवर्ती के लिए पिछला कुछ समय काफी परेशानियों से भरा हुआ था. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जो उनके बॉयफ्रेंड थे उनके जाने के बाद एक्ट्रेस ड्रग्स केस में फंसी. उनके परिवार को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े. रिया और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया, मगर फिर उन्हें कोर्ट से राहत मिली. कई सालों के बाद इस ड्रग्स केस को बंद किया गया.

हाल ही में रिया ने HT से बातचीत की जिसमें उन्होंने अपने एक्टिंग कमबैक पर बात की. उन्होंने बताया कि वो 'फैमिली बिजनेस' सीरीज में पहले काम नहीं करना चाहती थीं, लेकिन डायरेक्टर हंसल मेहता ने उन्हें समझाया और प्रोजेक्ट के लिए मनाया. रिया ने कहा, 'एक्टिंग का ये सपना छोड़ना, जिसके लिए मैंने 10 साल से ज्यादा मेहनत की थी, इसमें मुझे कई सारी थेरेपी सेशन्स लेने पड़े. मुझे इसके बारे में सोचना ही बंद करना पड़ा क्योंकि वो मुझसे होता नहीं था. मुझे एक्टिंग के मौके नहीं मिल रहे थे.'

Advertisement

'हंसल सर और राइटर ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या रोक रहा है. मैंने कहा कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी है. लेकिन उन्होंने कहा कि तभी तो तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि अच्छा करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने हां कह दी. सेट पर आना अलग ही फील था. पिछले सात सालों में इतनी जिंदगी जी ली है. ये बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है, एक बार सीख लिया तो कभी नहीं भूलते.'

कैसे रिया ने दी अपनी मुश्किलों को मात?

रिया ने आगे सुशांत के जाने से झेला हुआ दर्द भी याद किया. उन्होंने कहा, 'मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि बहुत तकलीफ और दर्द हो रहा था. शायद जो कुछ हुआ था, उसके तुरंत बाद मैं तैयार ही नहीं होती. ना इमोशनली, ना मेंटली और ना फिजिकली. जिन सालों में कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था, वो साल मेरे लिए बहुत-बहुत दर्द भरे थे. भगवान और ये दुनिया ने हमें सबको इतनी ताकत दी है कि हम मुश्किल से निकल सकें, बस हमें उस ताकत को जगाना होता है. अगर मेरे दोस्त और परिवार वाले ना होते, तो शायद मैं इस हालत से ऐसे नहीं निकल पाती जैसे निकली हूं.'

Advertisement

रिया चक्रवर्ती ने एक्टिंग छोड़ने के बाद नया बिजनेस भी शुरू किया था. इसके अलावा वो रोडीज जैसे रियलिटी शो का भी हिस्सा बनीं. फिर उन्होंने अपना खुद का पॉडकास्ट भी शुरू किया, जो काफी हिट हुआ. अब रिया दोबारा एक्टिंग की दुनिया में आ गई हैं. 'फैमिली बिजनेस' सीरीज में उनके साथ अनिल कपूर और विजय वर्मा भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----