मिस्ट्री मैन की बांहों में समाई 'वड़ा पाव गर्ल', पति को दिया धोखा! चिढ़े यूजर्स- बंद करो ड्रामा

वड़ापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर विवादों में हैं. पति के आरोपों, मिस्ट्री मैन के साथ वायरल ‘आई लव यू’ वीडियो और पब्लिसिटी स्टंट के दावों के बीच जानिए पूरा मामला और सोशल मीडिया का रिएक्शन.

चंद्रिका का एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (Photo: chandrika.dixit)
सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पहचान बनाने वाली ‘वड़ापाव गर्ल’ चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं. उनके कैरेक्टर पर पति युगम गेरा ने सवाल उठाए हैं. कहा जा रहा है कि उनका उनके रील पार्टनर उर्फ मिस्ट्री मैन संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है.

हालांकि चंद्रिका ने इस सभी आरोपों को गलत बताया है और उल्टा अपने पति के ही कैरेक्टर उंगली उठाई है. चंद्रिका का कहना है कि युगम बाहर लड़कियों संग आवारगर्दी करता है. कभी अपनी सादगी और मेहनत के लिए तारीफें बटोरने वाली चंद्रिका अब आरोपों और सवालों के घेरे में हैं.

इस बीच चंद्रिका का एक नया वीडियो सामने आया जहां वो अपने मिस्ट्री मैन को 'आई लव यू' कहती दिख रही हैं. इस नए रील ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. 

चंद्रिका ने दिया पति के धोखा?

दरअसल, चंद्रिका और उनके मिस्ट्री मैन ने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी, जहां वो 8 तारीख को बड़ा खुलासा करने की बात कह रहे थे. इसके बाद आज यानी 8 फरवरी को उन्होंने एक वीडियो शेयर की जहां दोनों अपने प्यार का इजहार करते दिखे. 

वीडियो में चंद्रिका कहती हैं- तुम गलत थे कि मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता. मिस्ट्री मैन के पूछने पर कि- तुझे किससे प्यार हो गया. चंद्रिका कहती हैं- तुमसे. आई लव यू. इसके बाद दोनों गले लगते हैं और एक दूसरे की बांहों में समा जाते हैं. इस रील को पोस्ट कर चंद्रिका ने कैप्शन दिया कि मेरे मिस्ट्री मैन के साथ प्यार.

रील ने यूजर्स को हैरान कर दिया है. देखते-देखते ही पोस्ट करने के महज 4 घंटों में ही इसे लगभग 13 हजार लोगों ने लाइक किया. यूजर्स ने कहा कि- चंद्रिका भूल गई हैं शायद की वो शादीशुदा हैं. वहीं कई यूजर्स ने इसे उनका ड्रामा बताया और लिखा कि- मैडम बिग बॉस आप कर चुकी हैं. और द 50 शो भी शुरू हो चुका है. तो अब ये सब ड्रामा किसलिए है. वहीं कई और लोगों ने कहा कि- वड़ा पाव बेचो प्लीज, क्या पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करते हैं लोग.

शादी में खटपट सही या पब्लिसिटी स्टंट?

मालूम हो कि चंद्रिका के पति युगम गेरा भी लगातार वीडियो जारी कर उनपर आरोप लगा रहे हैं. वहीं चंद्रिका भी चुप नहीं हैं, पति की पोलखोल के साथ वो अपने मिस्ट्री मैन संग रोमांटिक वीडियोज भी पोस्ट कर रही हैं. ये मिस्ट्री मैन कौन है- इसकी पहचान भी अभी तक छुपा कर रखी गई है. ये सारी बातें देखते हुए यूजर्स शादी में दरार की इस बात को सिरे से खारिज करते हुए महज पब्लिसिटी के लिए किया गया हथकंडा बता रहे हैं. 

अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा.

---- समाप्त ----
