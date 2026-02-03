scorecardresearch
 
सुपरस्टार रजनीकांत ने सफाई कर्मचारी क्यों गिफ्ट में दी सोने की चेन? सामने आई वजह

मंगलवार को सुपरस्टार रजनीकांत ने पद्मा नाम की एक सफाई कर्मचारी से मुलाकात की और उन्हें सोने की चेन गिफ्ट की. जानिए आखिर क्या वजह रही कि एक्टर ने इतना बड़ा गिफ्ट सफाई कर्मचारी को दिया.

सफाईकर्मी को रजनीकांत ने दी गोल्ड चेन (Photo: X/@Anbuhelan1986)
सफाईकर्मी को रजनीकांत ने दी गोल्ड चेन (Photo: X/@Anbuhelan1986)

सुपरस्टार रजनीकांत अपनी दरियादिली और सादगी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों थलाइवा की कुछ तस्वीरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, जिनमें वह अपने घर पर एक महिला को सोने की चेन पहनाते नजर आ रहे हैं. यह महिला कोई सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि पद्मा नाम की एक सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी ईमानदारी ने रजनीकांत का दिल जीत लिया.

रजनीकांत ने न केवल उन्हें अपने घर बुलाया, बल्कि उनकी नेकदिली के लिए उन्हें खास तौर पर सम्मानित भी किया. जानिए आखिर क्या मामला है.

क्यों रजनीकांत ने पद्मा को दी सोने की चेन?
पद्मा टी नगर इलाके में एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती हैं. ड्यूटी के दौरान उन्हें एक लावारिस पाउच मिला था, जिसमें 45 सॉवरेन (लगभग 360 ग्राम) सोने के जेवर थे. इतनी बड़ी रकम का सोना देखने के बाद भी पद्मा का ईमान नहीं डगमगाया. उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को इसकी सूचना दी और उस पाउच को पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया. बाद में पुलिस ने जांच कर वह गहने उनके असली मालिक को लौटा दिए.

मुख्यमंत्री से लेकर सुपरस्टार तक ने की तारीफ
पद्मा की इस ईमानदारी की खबर जब फैली, तो हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने खुद पद्मा को बुलाकर उनकी सराहना की और उन्हें एक लाख रुपये का चेक इनाम के तौर पर दिया. इसके बाद जब रजनीकांत को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने पद्मा को अपने घर बुलाया. रजनीकांत की टीम ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि सुपरस्टार ने पद्मा जैसी 'सच्ची और अच्छी इंसान' को सम्मानित करने के लिए उन्हें सोने की चेन भेंट की है.

फैंस ने थलाइवा के अंदाज को सराहा
सोशल मीडिया पर रजनीकांत के इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है. फैंस का कहना है कि रजनीकांत हमेशा उन लोगों को आगे लाते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं. वहीं दूसरे फैंस ने रजनीकांत को 'असली सुपरस्टार' बताते हुए कहा कि वह हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं.

पहले भी कर चुके हैं आम लोगों की मदद
यह पहली बार नहीं है जब रजनीकांत ने किसी साधारण व्यक्ति के अच्छे काम को सराहा हो. अभी कुछ ही दिन पहले 25 जनवरी को उन्होंने मदुरै के अपने एक बड़े फैन, रजनी शेखर से मुलाकात की थी. शेखर ₹5 में पराठा बेचते हैं ताकि गरीब लोग भी भरपेट खाना खा सकें. रजनीकांत ने शेखर और उनके परिवार को भी अपने घर बुलाया था और उन्हें भी सोने की चेन गिफ्ट कर उनके समाज सेवा के काम की हौसला अफजाई की थी.

रजनीकांत की आने वाली फिल्में
काम की बात करें तो रजनीकांत इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल 'जेलर 2' की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं और इसमें राम्या कृष्णन, मोहनलाल और शिव राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे. इसके अलावा, वह जल्द ही डायरेक्टर सिबी चक्रवर्ती के साथ एक कॉमेडी फिल्म पर काम शुरू करेंगे, जिसे कमल हासन की कंपनी राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल प्रोड्यूस कर रही है.

---- समाप्त ----
