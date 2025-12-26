धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के लिए इमोशनल देओल परिवार, स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे सनी-बॉबी!

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है. अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया स्टारर ये फिल्म एक वॉर बायोपिक है, जिसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया. देओल परिवार के लिए ये फिल्म काफी खास है क्योंकि ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. ऐसे में परिवार ने एक स्पेशल प्लान किया है.

और पढ़ें

बता दें कि देओल परिवार फिल्म इक्कीस को सक्रिय रूप से सपोर्ट कर रहा है और फैंस से इसे सिनेमाघरों में देखने का आग्रह कर रहा है. 'इक्कीस' में धर्मेंद्र अगस्त्य के पिता का किरदार निभा रहे हैं.



इक्कीस की स्क्रीनिंग रखेंगे सनी और बॉबी

जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अपने दिवंगत पिता की याद में 'इक्कीस' की एक खास स्क्रीनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं. ये कार्यक्रम अगले हफ्ते मुंबई में होगा. यह सनी और बॉबी के लिए एक इमोशनल पल होने वाला है, क्योंकि वो अपने पिता को आखिरी बार बड़े पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखेंगे.

धर्मेंद्र ने इक्कीस का पहला हाफ देखा था

ANI से बातचीत में फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम ने बताया कि धर्मेंद्र ने बीमार होने के दौरान इक्कीस का पहला हाफ देखा था. उन्होंने कहा, 'मैं अक्टूबर में उनसे मिलने गया था. उस समय वह ठीक थे, लेकिन उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी. उन्होंने पहला हाफ देख लिया था और दूसरे हाफ का इंतजार कर रहे थे. मैं चाहता था कि वह पूरी फिल्म देखें. दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ. वह अब उस काम का आनंद लेने के लिए यहां नहीं हैं जिसमें उन्होंने योगदान दिया और लोग उस काम को महत्व देते हैं. यह एक पछतावा है जो हम महसूस करते हैं.'

Advertisement

वहीं 'इक्कीस' के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने बताया कि धर्मेंद्र के परिवार के किसी भी सदस्य ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है. मुझे लगता है कि वे सिर्फ आंसू बहाएंगे. मैं बस उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे हमसे उतना ही प्यार करें जितना वे उनसे करते थे. उन्हें देखना दिल तोड़ने वाला था. फिर भी, यह खूबसूरत भी था. क्योंकि इसी तरह किसी को अपने पिता को प्यार करना चाहिए.'

कब रिलीज होगी फिल्म इक्कीस?

बता दें कि इक्कीस फिल्म अरुण खेत्रपाल की जिंदगी से प्रेरित है. जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वालों में से एक थे. वो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे. ये फिल्म नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----