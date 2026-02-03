सनी देओल के कोर्टरूम ड्रामा में अक्षय खन्ना की एंट्री, जबरदस्त है 'इक्का' टीजर

बॉलीवुड के दो दिग्गज एक्टर सनी देओल और अक्षय खन्ना एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. हाल ही में नेटफ्लिक्स ने फिल्म 'इक्का' का टीजर रिलीज हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. फैंस इसे देख काफी एक्साइटेड हो गए हैं.
फैंस इसलिए भी काफी एक्साइटेड हो गए क्योंकि ये दोनों कलाकार करीब 29 साल के लंबे इंतजार के बाद एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. आखिरी बार इन्हें 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' में साथ देखा गया था. टीजर में सनी देओल का वही पुराना एंग्री यंग मैन वाला अवतार और अक्षय खन्ना की सधी हुई एक्टिंग ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं.
कोर्ट रूम में सनी का एक्शन और अक्षय का जलवा
फिल्म 'इक्का' का टीजर एक पावरफुल कोर्ट रूम ड्रामा की झलक पेश करता है. इसमें एक बेहद चौंकाने वाला और रोमांचक सीन है, जहां सनी देओल गुस्से में अक्षय खन्ना को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. वकील की यूनिफॉर्म में फैंस को सनी देओल की सुपरहिट फिल्म 'दामिनी' भी याद आ गई. वहीं अक्षय खन्ना, जो हाल ही में 'रहमान डकैत' के किरदार में अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर छाए हुए हैं, इस फिल्म में भी वो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं.
29 साल बाद पुरानी यादें होंगी ताजा
सनी और अक्षय की जोड़ी का दोबारा साथ देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. 1997 में 'बॉर्डर' फिल्म में इनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को इमोशनल कर दिया था. अब इतने सालों बाद इन्हें एक साथ देखना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है. जहां अक्षय खन्ना अपनी बारीक एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं सनी देओल अपने भारी-भरकम डायलॉग्स और एक्शन के लिए मशहूर हैं. टीजर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार है.
नेटफ्लिक्स ने शेयर किया टीजर
नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में इस टीजर को शेयर करते हुए लिखा, 'कानून या खून का रिश्ता, किसके हाथ में है इस खेल का इक्का? इक्का देखें, जल्द ही आ रहा है, केवल नेटफ्लिक्स पर.' हालांकि अभी तारीख का खुलासा नहीं हुआ है कि ये कब से स्ट्रीम होगी. इस कोर्ट रूम ड्रामा को
सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है और इसमें सनी देओल, अक्षय खन्ना, दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख, शिशिर शर्मा, आकांक्षा रंजन हैं.
अक्षय-सनी देओल की जबरदस्त वापसी
ये सभी को पता हैं कि दोनों ही अक्षय और सनी देओल दोनों की जमकर तारीफ हो रही है. एक तरफ जहां बॉर्डर 2 से सनी देओल ने साल 2026 की धमाकेदार शुरुआत की है. तो वहीं साल 2025 पूरा अक्षय खन्ना के नाम रहा. 'रहमान डकैत' वाले लुक और परफॉर्मेंस ने उन्हें फिर से लाइमलाइट में ला दिया है. हर जगह उनका ही नाम सुनाई दिया.
अब 'इक्का' के जरिए वह एक बार फिर साबित करने वाले हैं कि आखिर क्यों अक्षय खन्ना को बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड लेकिन बेहतरीन एक्टर में गिना जाता है. सनी देओल के साथ उनकी यह भिड़ंत ओटीटी पर क्या कमाल करती है देखना दिलचस्प होगा.