वांगा से पंगा: प्रकाश राज से पहले इन स्टार्स संग हुई कंट्रोवर्सी, जानें पूरा मामला

नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर प्रकाश राज अचानक तब सुर्खियों में आए, जब उनकी प्रभास स्टारर 'स्पिरिट' से बाहर होने की खबर सामने आई. रिपोर्ट्स हैं कि उनके और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के बीच सीन को लेकर कुछ मतभेद हुए, जिससे ये फैसला लिया गया. वांगा की 'स्पिरिट' को लेकर एक बार फिर पंगा खड़ा हुआ. इन खबरों को एक्टर ने खारिज करते हुए ये साफ कह दिया है कि ये सब बेकार की बातें हैं. ऐसा कुछ नहीं हुआ है.

इतना तो तय है कि वांगा का नाम आए और कंट्रोवर्सी नहीं हो ऐसा कम ही होता है. एक नजर डायरेक्टर के पुराने पंगों पर...

दीपिका संग हुआ तगड़ा विवाद

संदीप रेड्डी वांगा जबसे बॉलीवुड में आए हैं, तबसे उनका किसी ना किसी सेलेब के साथ पंगा होता हुआ देखा गया है. ये पहला मौका नहीं जब उनकी अगली फिल्म 'स्पिरिट' कास्टिंग को लेकर सुर्खियों में आई. इससे पहले जब फिल्म को अनाउंस किया गया, तब दीपिका पादुकोण को प्रभास संग बतौर हीरोइन कास्ट किया गया था.

लेकिन अनाउंसमेंट से ठीक कुछ ही महीनों बाद खबर आई कि दीपिका को वांगा की 'स्पिरिट' से बाहर कर दिया. वजह बताई गई कि डायरेक्टर एक्ट्रेस की डिमांड के साथ सहमत नहीं थे. दीपिका 8 घंटे काम करना चाहती थीं क्योंकि वो तब नई-नई मां बनी थीं. लेकिन ये विवाद आगे और भी खराब होता गया.

वांगा ने सोशल मीडिया पर बिना दीपिका का नाम लिए उनपर कमेंट किया और एक्ट्रेस के गंदे पीआर गेम पर सवाल खड़े किए. हालांकि दीपिका ने वांगा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने अपनी डिमांड को सही और जायज बताया, जिसके लिए उन्हें कई लोगों का समर्थन मिला. 8 घंटे काम करने का मुद्दा देखते ही देखते इंडस्ट्री का सबसे चर्चित मुद्दा बना.

जावेद अख्तर पर किया कमेंट

संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका के अलावा बॉलीवुड के दिग्गज राइटर जावेद अख्तर से भी पंगे लिए थे, जब उनकी फिल्म 'एनिमल' आई थी. जावेद अख्तर ने डायरेक्टर की फिल्म पर सवाल उठाए थे. उस फिल्म में जिस तरह आल्फा मेल और हिंसा को बढ़ावा दिया गया, उससे राइटर सहमत नहीं थे. उन्होंने वांगा की फिल्म को समाज के लिए खतरनाक बताया था.

जावेद अख्तर के कमेंट्स पर डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा कि राइटर ने उनकी फिल्म नहीं देखी. उनका कहना था कि जावेद अख्तर उनपर उंगली उठाने से पहले अपने आसपास झांककर देखें. वांगा ने फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनी वेब सीरीज 'मिर्जापुर' का जिक्र करते हुए, उन्हें जवाब दिया था जिसमें भी काफी हिंसा और गालियों का इस्तेमाल होता है.

किरण राव को सुनाई खरी-खरी

फिल्म 'एनिमल' देखकर कई लोगों की भावनाएं आहत हुई थीं. फिल्म में जिस तरह एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को रणबीर कपूर ने अपना जूता 'लिक' करने के लिए कहा, वो काफी कॉन्ट्रोवर्सी पैदा कर गया. इस फिल्म पर आमिर खान की एक्स-वाइफ किरण राव ने भी महिलाओं को जिस तरह से दिखाया गया, उसपर आपत्ति जताई थी. उन्होंने फिल्म को 'एंटी-वुमन' बताया था.

मगर संदीप रेड्डी वांगा को किरण राव की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने फिल्ममेकर को जवाब देते हुए कहा कि जब उन्हें कुछ मालूम नहीं, तो वो चुप रहें. उन्होंने किरण से कहा कि वो आमिर खान की फिल्म दिल देखें, जिसमें आमिर का किरदार एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वही लड़की उसी लड़के से प्यार करने लगती है.

आदिल हुसैन को हुआ था पछतावा

एक्टर आदिल हुसैन ने संदीप रेड्डी वांगा की 'कबीर सिंह' में काम किया था. उनका रोल छोटा था, लेकिन एक्टर के मुताबिक उन्हें इस फिल्म को करने के बाद काफी बुरा महसूस हुआ. क्योंकि उस फिल्म में भी आल्फा मेल और महिलाओं के खिलाफ हिंसा दिखाई गई. आदिल की बातों से वांगा का भी गुस्सा फूटा.

उन्होंने कहा कि इतनी फिल्में करने के बाद, एक्टर को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने उनको दी. अब वो भी उन्हें कास्ट करने पर बुरा महसूस कर रहे हैं. वो उनका चेहरा फिल्म में AI के जरिए बदल देंगे, ताकि उन्हें कम शर्मिंदा महसूस होना पड़े.

बात करें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' की, तो ये 5 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है. इसमें तृप्ति डिमरी और विवेक ओबेरॉय जैसे बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं.

