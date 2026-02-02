लॉरेंस गैंग ने रची थी रोहित शेट्टी की हत्या की साजिश? FIR कॉपी में खुलासा

मुंबई के जुहू इलाके में मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना में बड़ा खुलासा हुआ है. इंडिया टुडे/आजतक को इस मामले में दर्ज FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी हाथ लगी है. पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इस मामले में पुणे से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप है कि उन्होंने मेन शूटर की मदद की और वारदात में इस्तेमाल की गई दोपहिया गाड़ी मुहैय्या कराई.

FIR में क्या कहा गया है?

FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता स्वप्निल सालुंखे (31) हैं, जो रोहित शेट्टी के बॉडीगार्ड हैं. पुलिस ने इस केस में दो लोगों को वॉन्टेड बताया है- शुभम लोणकर, जो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और दूसरा अज्ञात शूटर.

स्वप्निल सालुंखे ने अपने बयान में बताया- 01 फरवरी 2026 को रात करीब 12:45 बजे मैं शेट्टी टॉवर्स बिल्डिंग की लॉबी में CCTV स्क्रीन के पास बैठा था. मेरे साथ एक अन्य बॉडीगार्ड वाहीद मलिक भी मौजूद थे. पुलिस बॉडीगार्ड आशीष राणे छठी मंजिल पर डिनर कर रहे थे, जबकि रोहित शेट्टी सातवीं मंजिल पर आराम कर रहे थे.

'इसी दौरान अचानक मुझे पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी. जब मैंने CCTV स्क्रीन देखी, तो रोड नंबर 10 की तरफ, शेट्टी टॉवर की कंपाउंड वॉल के पास, एक अज्ञात व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने काली जैकेट और सफेद पैंट पहन रखी थी. उसके हाथ में पिस्टल जैसी चीज थी और उसने बिल्डिंग की ओर 5 गोलियां चलाईं.'

फायरिंग के बाद क्या हुआ?

FIR में आगे कहा गया है कि फायरिंग के तुरंत बाद: बॉडीगार्ड वाहीद मलिक और गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड सत्यम पाठक बाहर दौड़े. आरोपी व्यक्ति पुष्पा पार्क की दिशा में भागता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद पुलिस बॉडीगार्ड आशीष राणे को सूचना दी गई. उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को बुलाया, उनके साथ ही जुहू पुलिस स्टेशन की टीम भी मौके पर पहुंची.

स्वप्निल सालुंखे ने पुलिस को बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आरोपी ने रोहित शेट्टी की हत्या के इरादे से फायरिंग की.

हत्या की नीयत से की गई फायरिंग

FIR में साफ तौर पर कहा गया है कि आरोपी ने जुहू, विले पार्ले स्थित शेट्टी टॉवर्स के बाहर से फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं. शिकायतकर्ता ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.

फिलहाल, मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार शूटर की तलाश जारी है.

क्या है पूरा मामला?

मुंबई के जुहू में रोहित शेट्टी के घर शेट्टी टॉवर्स के बाहर देर रात 4-5 राउंड फायरिंग की गई. पुलिस के अनुसार हमलावरों ने करीब 12:30–1:00 बजे के बीच बिल्डिंग की पहली मंजिल की तरफ गोलियां चलाईं और कुछ गोलियों के निशान इमारत की दीवारों व जिम के कांच पर भी मिले हैं. घटना के समय शेट्टी घर में मौजूद थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई. पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाला और फॉरेंसिक टीम को बुलाया.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि फायरिंग में कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है और इसके लिए कुछ संदिग्धों को पुणे से हिरासत में लिया गया है. सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले में हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि हमले के वास्तविक मकसद की जांच जारी है.

