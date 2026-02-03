राम नवमी पर 'रामायणम्' की स्टारकास्ट का लुक होगा रिवील, ग्रैंड इवेंट में शामिल होंगे राजनेता-क्रिकेटर्स!

2026 की मचअवेटेड फिल्मों में शुमार रामायणम् को लेकर बॉलीवुड गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है. मार्च में होने वाले राम नवमी के इवेंट पर फैंस को बड़ी ट्रीट देने की प्लानिंग की गई है. अटकलें हैं कि राम नवमी के शुभ अवसर पर फिल्म के लीड एक्टर्स के लुक से पर्दा उठेगा. राम बने रणबीर कपूर, सीता साई पल्लवी और यश के रावण वाले लुक से पर्दा उठेगा. बाकी स्टार्स के लुक भी रिवील किए जा सकते हैं.

और पढ़ें

रामायणम् को लेकर आया बड़ा अपडेट

हालांकि अभी इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है. लेकिन सोशल मीडिया पर दावा है कि रामायणम् के मेकर्स गेटवे ऑफ इंडिया पर राम नवमी को लेकर ग्रैंड इवेंट करने वाले हैं. यहां पर फिल्म के सेंकड और सबसे अहम पहलू को रिवील किया जाएगा. इस इवेंट के लिए रामायणम् की टीम ने इंवाइट भेज दिए हैं. देश के टॉप पॉलिटिशियन को भी न्यौता भेजा गया है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इवेंट में शिरकत करेंगे. सभी ने अपनी उपस्थिति की कंफर्मेशन दी है. लीड हीरो रणबीर कपूर ने इवेंट के लिए अंबानी फैमिली को पर्सनली इंवाइट किया है. कई बड़े सेलेब्स को भी राम नवमी के ग्रैंड इवेंट का इंवाइट भेजा गया है.

Advertisement

जानकारी के मुताबिक, सदगुरु को भी इवेंट में बुलाया गया है. कई दिग्गज खिलाड़ियों को भी न्यौता भेजा है. इस ग्रैंड मंच पर सभी किरदारों के फर्स्ट लुक और उनके इंट्रोडक्शन को रिवील किया जाएगा. फिल्म को लेकर सामने आई इस खबर ने फैंस को इवेंट के लिए एक्साइटेड कर दिया है.

मूवी को 'दंगल' फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बनाया है. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. पहला पार्ट 2026 दीवाली पर और दूसरा पार्ट 2027 में आएगा. मूवी में सनी देओल को हनुमान, अरुण गोविल को दशरथ, रवि दुबे को लक्ष्मण, लारा दत्ता को कैकयी, काजल अग्रवाल को मंदोदरी का रोल प्ले करते देखा जाएगा. रामायणम् को इंडिया की सबसे मंहगी फिल्म बताया जा रहा है. इसके दोनों पार्ट्स का कुल बजट 4000 करोड़ रुपये होने का दावा है. पिछले साल मूवी का पहला लुक सामने आया था, जिसमें रणबीर और यश के किरदार की झलक दिखी थी.

---- समाप्त ----