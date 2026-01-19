4 साल की उम्र में डेब्यू, सलमान-आमिर संग किया काम, 'तस्करी' से छाई ये हसीना, मिलेगी पहचान?

एक्ट्रेस जोया अफरोज इस समय वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इमरानी हाशमी की सीरीज में जोया अफरोज अपनी दमदार अदाकारी और खूबसूरती से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. सीरीज में जोया ने एयरहोस्टेस का किरदार बखूबी निभाया है. 'तस्करी' के स्ट्रीम होने के बाद से ही लोग एक्ट्रेस जोया अफरोज को गूगल पर सर्च करने लगे हैं. तो चलिए जोया के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं...

बचपन से एक्टिंग में एक्टिव हैं जोया अफरोज

अगर आपने सलमान खान और सैफ अली खान की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' देखी है तो आप फिल्म में दिखी बच्ची (जोया) की क्यूटनेस पर जरूर दिल हारे होंगे. जी हां, क्योंकि सलमान- सैफ की फिल्म में जोया ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है. फिल्म में वो सलमान-सैफ की भांजी और नीलम कोठारी की बेटी राधिका के रोल में दिखी थीं. फिल्म में हर कोई उनकी मासूमियत पर दिल हार बैठा था.

अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जोया कितनी छोटी उम्र से एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. जोया की बात करें तो उन्होंने महज 3 साल की उम्र में अपना पहला ऐड किया था. वो रसना के एड में दिखी थीं.

छोटी उम्र में मिला था टीवी पर ब्रेक

जोया फिर जब 4 साल की हुईं तो उन्हें टीवी के फेमस शो 'कोरा कागज' में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिला. सीरियल में उनके काम से इंप्रेस होकर सूरज बड़जात्या ने उन्हें अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' में नीलम कोठारी की बेटी का रोल दे दिया था.

आमिर-ऐश्वर्या संग भी कर चुकीं काम

सलमान-सैफ के बाद जोया को आमिर खान की फिल्म 'मन' में काम करने का मौका मिला. वो ऐश्वर्या राय की फिल्म 'कुछ न कहो' में भी दिखाई दे चुकी हैं. उन्होंने बड़े होकर भी कई फिल्मों में काम किया. मगर अफसोस शोबिज की दुनिया में जोया को खास पहचान नहीं मिली.

मगर अब सालों बाद 'तस्करी' के बाद से वो सुर्खियों में हैं. उन्हें खूब अटेंशन मिल रही है. अब इमरान हाशमी की ये सीरीज जोया के करियर को कितनी उड़ान देती है ये देखना दिलचस्प होगा.

