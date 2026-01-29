scorecardresearch
 
Mardaani 3 के सामने खड़ा Border 2 का तूफान! बॉलीवुड की अकेली फीमेल लीड फ्रेंचाईजी करेगी कमाल?

रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ बॉलीवुड की इकलौती फीमेल-लीड फ्रेंचाईजी को आगे बढ़ाने जा रही है. लेकिन सामने है सनी देओल की सुनामी ‘बॉर्डर 2’. लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज, कम चर्चा के बावजूद क्या 'मर्दानी 3' कुछ कमाल कर पाएगी? या सनी के तूफान के आगे एक मिड-बजट फिल्म कुर्बान हो जाएगी?

'बॉर्डर 3' के सामने 'मर्दानी 3' को मिलेगी सालिड ओपनिंग? (Photo: ITGD)
'बॉर्डर 3' के सामने 'मर्दानी 3' को मिलेगी सालिड ओपनिंग? (Photo: ITGD)

बॉलीवुड की सबसे दमदार एक्ट्रेसेज में से एक रानी मुखर्जी दो साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर लौट रही हैं. उनकी फिल्म ‘मर्दानी 3’ शुक्रवार, 30 जनवरी को थिएटर्स में पहुंच रही है. ‘मर्दानी’ (2014) फ्रेंचाईजी में रानी का कॉप अवतार, शिवानी शिवाजी रॉय जनता में काफी पॉपुलर है. दमदार लीड किरदार, खतरनाक विलेन और सोशल मुद्दे पर बनी ये फ्रेंचाईजी तारीफें बटोरने के साथ-साथ अब तक बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई है. मगर इस बार रानी के सामने तगड़ा चैलेंज है— सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’.

बॉलीवुड की अकेली फीमेल लीड फ्रेंचाईजी
पिछले करीब एक दशक में बॉलीवुड में जमकर फ्रेंचाईजी और यूनिवर्स बने हैं. कॉप-यूनिवर्स से लेकर स्पाई-यूनिवर्स तक और ‘सिंघम’ से लेकर ‘दबंग’ तक, बॉलीवुड ने कामयाब फिल्मों को लगातार मुनाफा कमाने वाली फ्रेंचाईजी में बदलने की कोशिश की है. मगर एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि इस वक्त बॉलीवुड में एक भी फीमेल लीड वाली फ्रेंचाईजी नहीं है.

एक वक्त था जब विद्या बालन की ‘कहानी’ और ‘कहानी 2’ आई थीं. ऐसे ही कंगना रनौत की ‘तनु वेड्स मनु’ और ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ भी आई थीं. मगर ये फ्रेंचाईजी दो फिल्मों से आगे नहीं बढ़ पाईं. रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी’ आज बॉलीवुड की अकेली फ्रेंचाईजी है जिसकी तीसरी फिल्म आ रही है.

जहां यश राज फिल्म्स इस फ्रेंचाईजी को आगे बढ़ाने के लिए तारीफ डिज़र्व करता है, वहीं रानी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने किरदार की इंटेंसिटी से दर्शकों को लगातार इंप्रेस किया है और तीसरे पार्ट के ट्रेलर से भी पूरी तरह तैयार नजर आ रही हैं.

‘बॉर्डर 2’ है बड़ा चैलेंज
‘मर्दानी’ फ्रेंचाईजी का अपना एक सेट पैटर्न है. मिड-बजट में फिल्म बनती है, पॉपुलर चेहरों की बजाय दमदार एक्टर्स पर फोकस किया जाता है और लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज करके वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे बॉक्स ऑफिस कामयाबी तलाशी जाती है. ‘मर्दानी 3’ का सेट-अप भी ऐसा ही है, लेकिन इस बार इसके सामने सनी देओल की ब्लॉकबस्टर ‘बॉर्डर 2’ खड़ी है.

मर्दानी 3’ की रिलीज के दिन ‘बॉर्डर 2’ का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है और सनी की फिल्म अभी स्लो पड़ने के मूड में नहीं दिख रही. हालांकि बुधवार से ‘बॉर्डर 2’ के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई है, जो ‘मर्दानी 3’ के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है.

‘मर्दानी’ का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड
2014 में आई ‘मर्दानी’ को करीब 3.5 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. इसके पांच साल बाद आई ‘मर्दानी 2’ की ओपनिंग 3.8 करोड़ थी. पहली फिल्म ने करीब 36 करोड़ और दूसरी ने 47 करोड़ का कलेक्शन किया था. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थीं.

‘मर्दानी 3’ दूसरी फिल्म के लगभग सात साल बाद आ रही है. रानी मुखर्जी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहतीं, लेकिन उनके काम की तारीफ लगातार होती रही है. ‘बॉर्डर 2’ के तूफान में ‘मर्दानी 3’ को शुरुआती नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अगर रिव्यूज पॉजिटिव रहे और वर्ड ऑफ माउथ दमदार बना, तो तीसरी फिल्म भी पिछली दो फिल्मों की तरह कमाल कर सकती है.

