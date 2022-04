अस्पताल से Malaika Arora डिस्चार्ज, काम छोड़कर गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे Arjun Kapoor

हाल ही में मॉडल-एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) एक एक्सीडेंट का शिकार बन गईं थीं. बीते शनिवार को खोपोली एक्सप्रेसवे पर मलाइका का कार एक्सीडेंट हुआ था. हादसे के फौरन बाद उन्हें मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. राहत की बात ये है कि एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गई हैं. मलाइका के घर आते ही अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) उनकी खैरियत पूछने वहां पहुंच गये हैं.

मलाइका के घर पर अर्जुन

मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर दुनिया के सामने खुल्लम-खुल्ला अपने प्यार का इजहार कर चुके हैं. एक्सीडेंट के बाद मलाइका दर्द में हैं. ऐसे में कैसे अर्जुन उनका हालचाल पूछने ना पहुंचते. रविवार को मलाइका हॉस्पिटल से घर आईं और मंडे को अर्जुन उनसे मिलने पहुंच गये. ब्लैक जींस और स्काई ब्लू कलर की चेक शर्ट में ब्लैक चश्मा लगाये अर्जुन को मलाइका के घर के बाहर स्पॉट किया गया.

एक्सीडेंट के बाद अर्जुन का तुरंत मलाइका के पास जाना इनके गहरे बंधन की छोटी सी झलक है. शुरू से ही अर्जुन मलाइका को लेकर काफी प्रोटेक्टिव और केयरिंग रहे हैं. जब दुनिया-दुनिया ने इनके रिश्ते पर सवाल उठाये हैं. अर्जुन ने बेबाकी से सबका सामना किया है. उम्मीद करते हैं कि मलाइका जल्द ठीक होंगी और फिर कपल को साथ में हैंगआउट करते देखा जायेगा.

वायरल हुईं थीं मलाइका पिक्चर्स

मलाइका के एक्सीडेंट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी कई पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में मलाइका व्हीलचेयर पर बैठी दिख रही हैं. उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई है. मलाइका की फोटोज देख कर कई लोग टेंशन में आ गये थे. पर घबराने वाली बात नहीं है. हादसे में एक्ट्रेस को मामूली चोटें आईं थीं, लेकिन अब वो पहले से बेहतर हैं. अर्जुन से पहले मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा (Amrita Arora) भी उनसे मिलने गई थीं.

Get Well Soon Malaika Arora!