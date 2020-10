याराना के 25 साल पूरे, माधुरी दीक्षित ने ऋषि कपूर-सरोज खान को किया याद

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में मशगूल हैं. साल 2007 में आजा नचले में काम करने के बाद उन्होंने अपने करियर को थोड़ा ब्रेक दिया. इसके बाद 7 साल बाद वे फिल्म गुलाब गैंग से बॉलीवुड में वापस आईं. इस फिल्म के बाद फिर उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया और साल 2018 से वापस बॉलीवुड में सक्रिय नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में आए साढ़े तीन दशक का समय हो गया है. माधुरी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने काम से जुड़ी यादें फैन्स संग साझा करती रहती हैं. हाल ही में एक्टेस की फिल्म याराना को 25 साल हो गए. इस मौके पर माधुरी ने फिल्म की कुछ अनसीन फोटोज शेयर की हैं.

माधुरी दीक्षित ने ट्विटर पर अपनी फिल्म याराना के 25 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीर में वे कोरियोग्राफर सरोज खान और एक्टर ऋषि कपूर संग नजर आ रही हैं. माधुरी ने तस्वीर शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा- ऋषि जी के साथ काम करना और मेरा पिया घर आया के डांसिंग स्टेप्स सीखना मेरे सबसे यादगार पलों में से एक रहा है. याराना फिल्म ने आज रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर मैं इन दोनों लेजेंड्स को याद कर रही हूं और इनके प्रति आभार व्यक्त कर रही हूं.

Working alongside Rishi ji and learning the steps to #MeraPiyaGharAaaya from Saroj ji are some of my fondest memories... Today as we mark #25YearsOfYaraana, remembering both of them. This is dedicated to them & the whole team 🙏😇 pic.twitter.com/I629NKDtHp