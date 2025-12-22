'धुरंधर' के बाद कार्तिक आर्यन की फिल्म ने दी 'अवतार 3' को मात, शोज में आएगी गिरावट?

जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार 3' को वर्ल्डवाइड रिलीज हुए 3 दिन का समय बीत चुका है. लेकिन इसे लेकर जो बज इंडिया में पहले बनता था, वो अब नहीं नजर आ रहा. इसकी बड़ी वजह आदित्य धर की 'धुरंधर' मानी जा रही है. उस फिल्म का जलवा इंडियन ऑडियंस पर बरकरार है. अब, कहा जा रहा है कि 'अवतार 3' की मुश्किलें कार्तिक आर्यन बढ़ा सकते हैं.

और पढ़ें

'धुरंधर' के बाद 'अवतार 3' की होगी कार्तिक की फिल्म से टक्कर?

कार्तिक आर्यन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के मौके पर अपनी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' लेकर आ रहे हैं. ये फिल्म करण जौहर ने प्रोड्यूस की है, जिसमें अनन्या पांडे भी शामिल हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट बताती है कि कार्तिक की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...', जेम्स कैमरून की 'अवतार 3' से शोज छीनने वाली है. फिल्म एग्जीबिटर्स ने फैसला किया है कि क्रिसमस के दिन वो कार्तिक की फिल्म के लिए 'अवतार 3' के शोज में कमी करेंगे.

रिपोर्ट में लिखा है, 'जियो स्टार स्टूडियोज, जो भारत में डिज्नी इंडिया के लिए अवतार 3 फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्होंने थिएटर ओनर्स को इजाजत दे दी है कि वो क्रिसमस वाले दिन 'अवतार 3' के शो बदल सकते हैं. इसकी वजह ये है कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे वाली फिल्म तू मेरी मैं तेरा... के लोग बहुत दबाव डाल रहे थे. अब कुछ छोटे-मोटे थिएटर चेन में शो कम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. क्रिसमस के दिन अवतार 3 के करीब 30% शो कम कर दिए जाएंगे. इससे कार्तिक आर्यन की फिल्म को बहुत अच्छी ओपनिंग मिल जाएगी.'

Advertisement

यंग जेनरेशन के बीच बना हुआ है कार्तिक की फिल्म का बज?

रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि यंग जेनरेशन में कार्तिक की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' के लिए जबरदस्त डिमांड है. वो लोग इसे पसंद कर रहे हैं और उम्मीद है कि दूसरे फिल्मों से कॉम्पिटीशन होने के बावजूद, ओपनिंग डे पर ये अच्छी कमाई कर लेगी. दर्शकों की इसी चाहत की वजह से थिएटर्स में इसे ज्यादा शो और अच्छे टाइम स्लॉट मिल रहे हैं, क्योंकि 'अवतार 3' बॉक्स ऑफिस पर वैसा धमाका नहीं कर पाई जैसा सभी ने सोचा था.

गौरतलब है कि कार्तिक आर्यन इन दिनों बॉलीवुड के नए सितारे कहलाए जा रहे हैं. उनकी पिछली फिल्म 'भूल भुलैया 3' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. ऐसे में करण जौहर भी अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं. कुछ दिन पहले ट्रेलर लॉन्च पर भी उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी फिल्म के चलने पर पूरा यकीन है. अब देखना है कि क्या कार्तिक और अनन्या की रोम-कॉम फिल्म का जादू चलेगा या नहीं.

---- समाप्त ----