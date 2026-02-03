scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

1000 करोड़ कमाने वाली 'कल्कि' में दीपिका को इस एक्ट्रेस ने किया र‍िप्लेस, हो रही चर्चा

Kalki 2898 AD के सीक्वल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद साई पल्लवी के SUM-80 का रोल निभाने की चर्चा तेज है. कुछ वक्त पहले ही दीपिका के एग्जिट की खबर पर मुहर लगी थी. अब मेकर्स नए चेहरे की तलाश में हैं.

Advertisement
X
दीपिका को साई पल्लवी करेंगी रिप्लेस? (Photo: Screengrab)
दीपिका को साई पल्लवी करेंगी रिप्लेस? (Photo: Screengrab)

नाग अश्विन की साइंस-फिक्शन फिल्म ‘कल्कि 2898 AD’ के सीक्वल को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. भले ही फिल्म के प्रोड्यूसर वायजयंती मूवीज और डायरेक्टर इस बारे में चुप हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं. प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन स्टारर इस फिल्म से दीपिका पादुकोण के एग्जिट के बाद खबर है कि साई पल्लवी उन्हें रिप्लेस करेंगी.

क्या साई पल्लवी निभाएंगी SUM-80 का रोल?

हिदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2025 में, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पिरिट’ से बाहर होने के बाद, दीपिका पादुकोण ने ‘कल्कि 2898 AD’ के सीक्वल को भी छोड़ दिया था. खबरों के मुताबिक, दीपिका ने करीब 20 दिनों तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में फीस बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी.

सम्बंधित ख़बरें

Junaid Khan and Sai Pallavi in Ek Din teaser
'एक दिन' के टीजर में साई पल्लवी-जुनैद खान ने जीता दिल, जादुई है केमिस्ट्री
Mere Raho release date change
सलमान खान ने बिगाड़ा आमिर के बेटे का खेल, फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ा है मामला
namit malhotra, ramayana producer
4000 करोड़ में बन रही 'रामायणम्', कहां से हुई फंडिंग? प्रोड्यूसर बोले- पता नहीं
Sai Pallavi Junaid khan New movie
साई पल्लवी संग जुनैद का रोमांस, बदला फिल्म का नाम, इस दिन होगी रिलीज
Ramayanam movie Sugreev and Bali
इस योद्धा की माता पहले थीं पुरुष! रामायण का वो पात्र जिसका किरदार निभाएंगे अमित सियाल

अब फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि मेकर्स दीपिका की जगह साई पल्लवी को लेने पर विचार कर रहे हैं. सोर्स का कहना है कि- अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हां, दीपिका के बाहर होने के बाद साई पल्लवी को SUM-80 के रोल के लिए देखा जा रहा है. मेकर्स को लगता है कि वो इस किरदार के लिए एकदम सही होंगी.

Advertisement

हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी बाकी बातें अफवाह हैं. साई पल्लवी को फाइनल हो चुकी हैं और वो शूटिंग शुरू कर चुकी हैं जैसी कोई बात में फिलहाल सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि जब तक ऑफिशियल ऐलान नहीं होता, तब तक किसी खबर पर भरोसा न करें. अभी तक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

मालूम हो कि ये सारा विवाद तब शुरू हुए था, जब दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट करने की डिमांड सामने आई थी. इसके बाद वो संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से बाहर तो हुई हीं, साथ ही कल्कि 2898 एडी से भी हाथ धोना पड़ा था. मेकर्स ने खुद एक पोस्ट शेयर कर दीपिका के फिल्म से बाहर होने की बात कही थी.

‘कल्कि 2898 AD’ के अंत में SUM-80 की कहानी?

SUM-80, जिसका असली नाम सुमति है, प्रोजेक्ट K की एक प्रयोगशाला में रखी गई गर्भवती महिला होती है. वो कल्कि की भविष्यवाणी की गई मां है. तेलुगु वर्जन में दीपिका पादुकोण के किरदार के लिए शोभिता धुलिपाला ने डबिंग की थी.

जब SUM-80, कमल हासन के किरदार सुप्रीम यास्किन की लैब से भाग जाती है, तो उसकी देखभाल अमिताभ बच्चन के किरदार अश्वत्थामा करते हैं. फिल्म के अंत में, प्रभास का किरदार भैरव गर्भवती SUM-80 को लेकर वहां से भाग जाता है. इसी दौरान अश्वत्थामा को एहसास होता है कि भैरव उनके दोस्त कर्ण का पुनर्जन्म है. 

Advertisement

वहीं यास्किन, SUM-80 के गर्भ में पल रहे बच्चे के सीरम से ताकत हासिल करने के बाद, खुद उसे पकड़ने की कसम खाता है. ‘कल्कि 2898 AD’ जून 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने दुनियाभर में ₹1042 करोड़ की कमाई की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    Advertisement