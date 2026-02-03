न नैनी-न ड्राइवर, तलाक के बाद बेटी को अकेले पाल रहे आमिर खान के भांजे, इमरान बोले- 7 साल से...

आमिर खान के भांजे इमरान खान ने फिल्म 'जाने तू या जाने न' से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था. फिल्म तो हिट हुई मगर इमरान के करियर को उतनी तगड़ी माइलेज नहीं मिली. हालांकि, पर्सनल लाइफ को लेकर इमरान हमेशा चर्चा में रहे हैं. पत्नी अवंतिका मलिक

संग उनके तलाक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब एक्टर ने अपने तलाक और बेटी की कस्टडी पर बात की है.

बेटी की कस्टडी के बारे में इमरान ने कही ये बात

टाइम्स ऑफ इंडिया संग लेटेस्ट इंटरव्यू में इमरान खान ने बताया कि तलाक के बाद वो एक्स वाइफ अवंतिका मलिक संग बेटी की कस्टडी शेयर करते हैं. इमरान ने कहा कि तलाक के बाद से गुरुवार से रविवार तक उनकी बेटी उनके साथ रहती है और बाकी दिनों में उनकी एक्स वाइफ के साथ रहती है.

इमरान ने ये भी खुलासा किया कि वो पिछले 7 सालों से बेटी की अकेले ही परवरिश कर रहे हैं. उन्होंने बेटी के लिए कोई नैनी नहीं रखी.

इमरान खान बोले- मैं बस उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, जो मेरे लिए मायने रखती हैं, या जिन्हें मैं अपने लिए कीमती मानता हूं. मेरे लिए बेटी के साथ बिताया गया समय सबसे ज्यादा कीमती है.

इमरान खान ने क्यों नहीं रखी नैनी?

उन्होंने आगे बताया कि वो खुद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और उनकी प्रिंसेस को स्कूल लेकर जाए या रात में उसे सुलाए. इमरान का कहना है कि वो बेटी को सिर्फ अपने साथ रखना चाहते हैं.

इमरान ने आगे कहा कि जब उनकी बेटी उनके साथ होती है, तो वो किसी नैनी (आया), ड्राइवर या किसी भी दूसरे इंसान की मदद नहीं लेना चाहते. एक्टर बोले- मेरी और मेरी एक्स वाइफ ने बेटी की कस्टडी बांटी है. गुरुवार से रविवार तक मेरी बेटी मेरे पास रहती है. मैं खुद ही उसके सारे काम करता हूं. उसे रात को सुलाता हूं और कहानियां सुनाता हूं. सुबह उसे जगाता हूं, उसका टिफिन पैक करके देता हूं फिर उसे स्कूल भी छोड़ने जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए बेटी के साथ यह वक्त सबसे ज्यादा कीमती होता है.

बता दें कि इमरान खान ने साल 2019 में अवंतिका मलिक से शादी रचाई थी. इस शादी से कपल की बेटी है. मगर कुछ सालों बाद 2019 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. तलाक के बाद इमरान अब लेखा वाशिंगटन को डेट कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने दूसरी शादी नहीं रचाई है.

