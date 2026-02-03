'रणबीर कपूर की एनिमल नहीं देखी...', बोले इमरान खान, कॉम्पिटिशन पर दिया ये जवाब

आमिर खान के भांजे इमरान खान ने साल 2008 में फिल्म जाने तू... या जाने ना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. वहीं रणबीर कपूर की पहली फिल्म सावरिया साल 2007 में रिलीज हुई थी. इन दोनों स्टार किड्स के लुक्स ने सभी का दिल जीत लिया था. हालांकि इसके बाद रणबीर ने जबरदस्त सफलता का स्वाद चखा जबकि इमरान की लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई. अब इन सब पर इमरान खान ने चुप्पी तोड़ी है.

लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बीच इमरान खान ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था. हालांकि अब वो करीब एक दशक बाद वापसी की तैयारी कर रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में इमरान ने रणबीर के बारे में बात की, जो कभी इस इंडस्ट्री में उनके कॉम्पिटिटर थे.

इमरान खान ने क्या कहा?

न्यूज 18 के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में इमरान खान ने बताया कि वह और रणबीर कपूर एक-दूसरे को पर्सनली नहीं जानते थे. वे तभी मिले जब वे नए एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में आए. लेकिन दोनों के बीच कथित मनमुटाव की खबरें थीं, कॉम्पिटिशन की वजह से दरार की अफवाहें थीं. इसी बारे में बात करते हुए इमरान ने कहा, 'आप कुछ सुनते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं. जिस तरह से मीडिया में बातें सामने आईं, शायद इसकी वजह से किसी भी तरह का सच्चा रिश्ता बनने में रुकावट आई.'

जब रणबीर कपूर की सालों में ग्रोथ के बारे में पूछा गया, तो इमरान ने बताया, 'पिछले कुछ सालों में, मैं इंडियन सिनेमा से काफी हद तक डिस्कनेक्टेड रहा हूं. मैंने एनिमल नहीं देखी है... पिछले कुछ सालों में उनकी ग्रोथ के बारे में बात करना मुश्किल है. लेकिन जब मैं एक्टिवली काम कर रहा था, तो मैंने उनकी सभी फिल्में देखी थीं.'

लेकिन इमरान ने आगे कहा, 'मैंने हमेशा उन्हें एक बहुत मजबूत एक्टर माना है. हमारी बातचीत के आधार पर मेरी समझ यह है कि वह एक सोचने वाले सिनेमा पर्सन हैं. उनमें एक मजबूत इंस्टिंक्ट है और वह एक्टिंग की कला और सिनेमा की भाषा के बारे में गहराई से सोचते हैं और यह उनके काम में दिखता है.'

दोनों सितारों का वर्क फ्रंट

काम की बात करें तो रणबीर कपूर के पास एनिमल पार्क, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर और नितेश तिवारी की रामायण जैसी शानदार फिल्में हैं. वहीं दूसरी ओर, इमरान हाल ही में आमिर और वीर दास की फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस में एक मजेदार कैमियो में दिखे थे. अब वह भूमि पेडनेकर की 'अधूरे हम अधूरे तुम' के साथ अपनी वापसी के लिए तैयार हैं. देखना होगा यहां उन्हें सक्सेस हाथ लगती है या नहीं.

