'हिंसक हैं धुरंधर और टॉक्सिक जैसी फिल्में, तूल नहीं मिलनी चाहिए', हीरामंडी फेम एक्टर ने जताई नाराजगी

संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज ‘हीरामंडी’ में ऑफिसर कार्टराइट के रोल से पहचाने जाने वाले एक्टर जेसन शाह अब विजय थलापति की आखिरी फिल्म ‘जना नायकन’ में नजर आने वाले हैं.उन्होंने हाल ही में फिल्म धुरंधर और टॉक्सिक पर अपनी राय रखी. उनके मुताबिक इन फिल्मों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए.

हिंसक फिल्मों को लेकर नाराजगी

जेसन ने आजकल की हिंसक फिल्मों पर नाराजगी जताई, जिनमें धुरंधर और टॉक्सिक शामिल हैं. स्क्रीन से बातचीत में वो बोले- आजकल लोग बहुत ज्यादा हिंसा देखना चाहते हैं. मैंने ‘टॉक्सिक’ का टीजर देखा और समझ आया कि प्रोड्यूसर्स अब दर्शकों की सोच को किस दिशा में ले जा रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा- मुझे यह देखकर झटका लगा कि लोग ‘धुरंधर’ जैसी हिंसक फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं. माता-पिता अपने छोटे बच्चों को भी यह फिल्म दिखाने ले जा रहे थे. हालांकि यह फिल्म राजनीति और भारत के एक गंभीर विषय से जुड़ी थी, इसलिए लोग अलग-अलग नजरिए देखना चाहते थे.

‘इंडस्ट्री के 90% एक्टर्स इनसिक्योर हैं’

जेसन शाह ने पहले दिए एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा था कि इंडस्ट्री के 90 प्रतिशत कलाकार असुरक्षित हैं. इस पर उन्होंने कहा- मैं यह अपने अनुभव से कह रहा हूं. सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, आज हर कोई अपने काम को लेकर असुरक्षित हो गया है. इसी वजह से नफरत, चुगली और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें होती हैं.

अक्षय खन्ना की मिसाल दी

हालांकि जेसन ने अक्षय खन्ना की तारीफ की और कहा- वह वहीं थे, जहां वह खुद रहना चाहते थे. उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं. वह तभी फिल्म करते हैं, जब उन्हें कहानी से जुड़ाव महसूस होता है. यही वजह है कि वह कम काम करके भी यादगार बने हुए हैं. लोगों को बेकार की बातों पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए.

