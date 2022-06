क्या फरहान अख्तर ने शुरू की Don 3 बनाने की तैयारी? मिला ये हिंट

गुड न्यूज! शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैंस के लिये एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद किंग खान पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान, डंकी और जवान के बारे में सबको पता चल चुका है. पर लगता है कि शाहरुख पिछले चार सालों की कमी एक साथ पूरी करने वाले हैं. चलिये अब क्यों और कैसे जैसे सवाल का जवाब भी जान लीजिये.

डॉन 3 की तैयारियां शुरू?

डॉन बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक है. पहले और दूसरे पार्ट के बाद अब डॉन फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट बनने जा रहा है. इस बात का हिंट फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की वायरल फोटो से मिला है. फोटो वायरल होने के बाद ये खबरें आने लगी हैं कि पठान, डंकी और जवान के बाद किंग खान अब डॉन 3 (Don 3) में दिखाई देने वाले हैं.

रितेश सिधवानी ने शेयर की फोटो

डॉन के प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी ने इंस्टाग्राम पर फरहान अख्तर की ये फोटो शेयर की है. इस तस्वीर में फरहान लैपटॉप पर काम करते दिखाई दे रहे हैं. सिंगर, डायरेक्ट और एक्टर फरहान काफी सीरियस होकर काम करते दिखाई दे रहे हैं. फरहान की फोटो पोस्ट करते हुए रितेश लिखते हैं, 100 प्रतिशत फोकस जब वो कुछ लिखते हैं. लंबे वक्त बाद राइटिंग में वापसी कर रहे हैं. बताइए वो क्या लिख रहे हैं?

100% focus even when he’s putting pen to paper (err.. fingers to keyboard) @FarOutAkhtar is back in writer mode after a long hiatus. Guess what he’s working on… pic.twitter.com/ORd0PGF358