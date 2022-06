कोरोना की चपेट में आये Aditya Roy Kapur, टल गया 'ओम: द बैटल विदइन' फिल्म का ट्रेलर!

जब-जब लगता है कि अब कोरोना से छुटकारा मिल गया है. तब-तब कोरोना वापस दस्तक देने लगता है. कोरोना का कहर कम जरूर हुआ है. पर अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. धीरे-धीरे बॉलीवुड के कई सेलेब्स इसकी चपेट में भी आते जा रहे हैं. कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार के बाद आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं.

आदित्य रॉय कपूर को हुआ कोरोना

आदित्य रॉय कपूर के फैंस को जानकर दुख होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. पिछले हफ्ते ही मुंबई में कोरोना केसेस में उछाल देखने को मिली. इसके बाद ही आदित्य को कोरोना होने की खबर सामने आ गई. कहा जा रहा है कि आदित्य में कोरोना के बेहद हल्के लक्ष्ण पाये गये हैं.

कोविड पॉजिटिव होने के बाद आदित्य की फिल्म 'ओम: द बैटल विदइन' (Om: The Battle Within) के प्रमोशन को आगे बढ़ा दिया गया है. यही नहीं, इस वजह से फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की तारीख भी आगे बढ़ा दी जा सकती है. पहले ट्रेलर लॉन्च पर एक बड़ा इवेंट रखने की प्लानिंग थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है. हांलाकि, अब तक इस पर किसी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है.

'ओम: द बैटल विदइन' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें उनके साथ संजना सांघी भी लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं. आदित्य की अपकमिंग फिल्म के प्रोड्यूसर अहमद खान हैं. वहीं इसका डायरेक्शन कपिल वर्मा ने किया है. आदित्य कपूर स्टारर फिल्म जुलाई में रिलीज को तैयार है. आदित्य से पहले 4 जून को कार्तिक आर्यन भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये उन्हें कोरोना होने की जानकारी शेयर की थी. उम्मीद है कि दोनों ही एक्टर जल्द ही कोरोना की लड़ाई लड़ कर वापसी करेंगे.

Get Well Soon!