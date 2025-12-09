‘उरी’ से जुड़ी है 'धुरंधर' की कहानी? रणवीर सिंह के किरदार से निकली यूनिवर्स थ्योरी, पर ये है दिक्कत

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटा रही है. जनता को फिल्म पसंद आ रही है और फिल्म देखने के बाद लोग इसपर खूब चर्चा भी कर रहे हैं. 'धुरंधर' में रणवीर सिंह ने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान में घुसकर भारत को बड़े फायदे पहुंचाने वाला ऑपरेशन अंजाम दे रहा है. फिल्म के एकदम अंत में उसकी रियल भारतीय पहचान भी रिवील की गई है.
रणवीर के किरदार का रियल नाम, लोगों को 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' की याद दिला रहा है. विक्की कौशल स्टारर 'उरी' में भी इसी नाम के एक किरदार का जिक्र था. उस फिल्म के डायरेक्टर भी आदित्य धर ही थे, जिन्होंने अब 'धुरंधर' बनाई है. क्या 'धुरंधर' भी 'उरी' यूनिवर्स का हिस्सा है?
'धुरंधर' जासूस का असली नाम
स्पॉइलर अलर्ट- आगे 'धुरंधर' की कहानी के कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो फिल्म के सस्पेंस का हिस्सा हैं. आपने फिल्म नहीं देखी है और स्पॉइलर्स से बचते हैं, तो आगे अपने रिस्क पर पढ़ें.
'धुरंधर' में रणवीर सिंह एक इंडियन जासूस का किरदार निभा रहे हैं जो पाकिस्तान में हमज़ा अली मज़ारी नाम से दाखिल होता है. वो कराची की एक गैंग में घुसकर, पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार-पैसे और दूसरा सपोर्ट पहुंचाने वाले नेटवर्क को कमजोर कर रहा है. शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक आपको इस जासूस, हमज़ा की रियल पहचान नहीं बताई जाती. एकदम अंत में रणवीर के किरदार का रियल नाम रिवील किया गया है— जसकीरत सिंह रांगी.
'धुरंधर' का 'उरी' कनेक्शन
अगर आपने विक्की कौशल की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' देखी है, तो फिल्म में कीर्ति कुल्हारी का किरदार आपको जरूर याद होगा. सर्जिकल स्ट्राइक करके लौट रहे भारतीय जांबाज जब फंसते हैं तो एक हेलिकॉप्टर उन्हें निकालने आता है. फिल्म में ये हेलिकॉप्टर उड़ा रहीं महिला पायलट का नाम था— फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर.
पर इस सीन से बहुत पहले, मेजर विहान (विक्की कौशल) और सीरत की पहली मुलाकात दिखाई गई है. उस छोटे से सीन में विहान को पता चलता है कि सीरत के पति भारतीय सेना में थे और शहीद हो चुके हैं. सीरत अपने शहीद पति के बारे में बताती हैं— कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, पंजाब रेजीमेंट. नौशेरा सेक्टर में आतंकी हमले में शहीद हुए थे. ये वही नाम है, जो अब 'धुरंधर' में रणवीर के किरदार को दिया गया है. सोशल मीडिया पर कई लोग 'उरी' के उस सीन का वीडियो भी शेयर कर रहे हैं.
क्या बन रहा है 'उरी' का यूनिवर्स?
आदित्य धर ने अभी तक इस बारे में कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया है. लेकिन जसकीरत सिंह रांगी कोई राहुल-रोहित-मनोज जैसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम नहीं है. ये नाम भारी और अलग है. पहले 'उरी' में इसका केवल जिक्र होना और अब आदित्य धर की ही फिल्म में, हीरो का यही नाम होना यूनिवर्स बनने की तरफ इशारा तो करता है.
'धुरंधर' के सेट से, शूट के दौरान जो तस्वीरें लीक हुई थीं, उनमें रणवीर पिंक कलर की पगड़ी में नजर आए थे. 'धुरंधर' की कहानी में जसकीरत के फ्लैशबैक शॉट्स, उसका बैकग्राउंड पंजाब से दिखाते हैं. उसका किरदार अपनी जवानी में पंजाब के हिसक दौर को जीता नजर आ रहा है. इन डिटेल्स के साथ, सीरत के पति का किरदार भी मैच कर सकता है. मगर 'धुरंधर' और 'उरी' के एक ही यूनिवर्स से होने में एक बड़ी दिक्कत भी है.
राकेश बेदी ने 'उरी' में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के एक ऑफिसर का किरदार निभाया था. ये ऑफिसर असल में भारत का जासूस था और पाकिस्तान में भारत-विरोधी हरकतों की महत्वपूर्ण जानकारी भारत को भेज रहा था. 'धुरंधर' में वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन बने हैं. अगर 'धुरंधर' और 'उरी' को एक यूनवर्स से जोड़ने की कोशिश होती है, तो इस किरदार का क्या आर्क होगा ये देखने वाली बात होगी.
दोनों फिल्मों के कनेक्ट होने में एक समस्या और है. 'उरी' में परेश रावल ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) का किरदार निभाया था. उनका किरदार देश के रियल NSA अजित डोवाल से इंस्पायर्ड बताया गया था. जबकि 'धुरंधर' में आर माधवन ने आईबी चीफ अजय सान्याल का जो किरदार निभाया है, उसे भी अजित डोवाल से प्रेरित बताया है.
अगर आदित्य धर और उनकी राइटिंग टीम इन दोनों किरदारों की गुत्थी सुलझाने में कामयाब होती है, तो 'धुरंधर' और 'उरी' की कहानी एक यूनिवर्स में कनेक्ट हो सकती हैं. और जसकीरत सिंह रांगी नाम का कॉमन पॉइंट तो दोनों फिल्मों में आ ही चुका है.