कश्मीर में भी 'धुरंधर' का क्रेज, सीएम उमर अब्दुल्ला ने की तारीफ, बोले- भले ही फिल्म...

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' कई लोगों को थिएटर्स की तरफ आने पर मजबूर कर रही है. हर कोई इसे एक बार देखना चाहता है. फिल्म की कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस इतनी लाजवाब है कि सभी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. मगर इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 'धुरंधर' को लेकर कई सवाल भी उठा रहे हैं.

'धुरंधर' की तारीफ में बोले जम्मू-कश्मीर के सीएम

'धुरंधर' के लिए सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि ये एक 'प्रोपेगेंडा' फिल्म है. देशभर में लोगों के बीच इसपर बहस भी छिड़ी हुई है. हालांकि ये पहला मौका नहीं जब किसी बॉलीवुड फिल्म पर 'प्रोपेगेंडा' फिल्म होने की बात कही गई हो. इससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स' भी प्रोपेगेंडा फिल्म कहलाई गई. अब इन फिल्मों के बारे में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन सामने आया है.

इंडियन एक्सप्रेस संग बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही फिल्में प्रोपेगेंडा हों, मगर कश्मीरी ऑडियंस इसे खूब पसंद कर रही है और एंटरटेन भी हो रही है. उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'मैंने दोनों फिल्में नहीं देखी हैं, ना द कश्मीर फाइल्स और ना धुरंधर. और सच कहूं तो देखने का इरादा भी नहीं है. फिर भी ईमानदारी से कहना पड़ता है कि पहली फिल्म कश्मीर घाटी में कुछ खास नहीं चली.'

'लेकिन दूसरी वाली फिल्म धुरंधर, जिसका नाम लेते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा जाएगी, इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो तो वहां धूम मचा रही है, कमाई जबरदस्त कर रही है. विजय धर साहब जिनका घाटी में अकेला मल्टीप्लेक्स है, वो बता रहे थे कि इस दूसरी फिल्म से उनकी बॉक्स ऑफिस पर कमाई बहुत अच्छी हो रही है. यानी कश्मीर के दर्शक, भले ही फिल्म प्रोपेगेंडा वाली हो, एंटरटेनमेंट के लिए इसे खूब पसंद कर रहे हैं और खुशी-खुशी देख रहे हैं.'

क्या है 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर हाल?

बता दें कि 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म महज 14 दिनों में 450 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नेट कलेक्शन कर चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 150 करोड़ पार है. ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो रही है.

