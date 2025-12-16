scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तारीफें कम पड़ जाएंगी, 'धुरंधर' के धमाके नहीं! रणवीर की फिल्म ने बदला ट्रेंड, दूसरे मंडे रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन

'धुरंधर' ने संडे को ताबड़तोड़ कमाई के साथ, दूसरे मंडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया था. अगला दिन सोमवार था, कलेक्शन कमजोर होता तो भी आम बात होती. सोमवार को ऐसा होना बॉक्स ऑफिस का ट्रेंड रहा है. पर 'धुरंधर' ने ट्रेंड पलट दिया है. अब दूसरे मंडे का टॉप ऑल टाइम कलेक्शन इसके नाम है.

Advertisement
X
'धुरंधर' 400 करोड़ के लिए तैयार (Photo: x/@jiostudios)
'धुरंधर' 400 करोड़ के लिए तैयार (Photo: x/@jiostudios)

'धुरंधर' अभी स्लो पड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है! हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही रणवीर सिंह की इस फिल्म को थिएटर्स में 11 दिन हो चुके हैं. पहले वीकेंड या हफ्ते में फिल्मों का तूफानी क्रेज नई बात नहीं है. पर दूसरे हफ्ते में 'धुरंधर' सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ रही, ये फिल्म बिजनेस के ट्रेंड को नए तरीके से लिख रही है. दूसरे वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाकर आ रही 'धुरंधर' इस सोमवार स्लो हो जाती तो कोई हैरानी की बात नहीं होती. मगर इसने अब सेकंड मंडे कलेक्शन का नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बना डाला है. 

दूसरे मंडे को 'धुरंधर' का नया धमाका 
पहले हफ्ते के बाद जहां बड़ी-बड़ी फिल्में स्लो होने लगती हैं, वहीं 'धुरंधर' बीते शुक्रवार से फायर-मोड में या गई है. शुक्रवार से संडे तक, 146 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ 'धुरंधर' ने दूसरे वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया. धुआंधार वीकेंड के बाद उम्मीद थी कि सोमवार से 'धुरंधर' थोड़ी स्लो पड़ेगी. सोमवार से शुरू होते वर्किंग डेज में ऐसा होना कोई बड़ी बात भी नहीं है. पर बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे सोमवार में 'धुरंधर' ने बिजनेस का ट्रेंड ही बदल दिया है. 

ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि सोमवार को 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसे पढ़ते हुए ये याद रखिए कि 'धुरंधर' का ओपनिंग कलेक्शन 28.60 करोड़ था. यानी बॉक्स ऑफिस पर 11वें दिन 'धुरंधर' ने एक बार फिर ओपनिंग डे से ज्यादा कलेक्शन किया है. फिल्म का क्रेज ऐसा है कि अपने 11 दिनों के रन में 'धुरंधर' ने सिर्फ एक दिन ओपनिंग डे से कम कलेक्शन किया है. वो दिन फिल्म का थिएटर्स में पहला सोमवार था.

सम्बंधित ख़बरें

Ranveer Singh
Dhurandhar की सफलता पर Ranveer ने किया क्रिप्टिक पोस्ट! 
Ranjeet Dhurandhar Dance
बॉलीवुड के विलेन रंजीत पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का खुमार, FA9LA गाने पर किया डांस 
dhurandhar beats telugu mass star NBK's Akhanda 2 in south, better occupancy in bengalurru, hyderabad
साउथ में बिना डबिंग ही 'धुरंधर' का भौकाल! जुटाई तेलुगू मास हीरो से ज्यादा भीड़ 
Saumya Tandon
Saumya Tandon ने दिए स्टाइलिश फैशन गोल्स! 
Ranveer Singh Sara
क्यों Ranveer के साथ 20 साल छोटी एक्ट्रेस को किया गया कास्ट?  
Advertisement

इससे पहले, दूसरे सोमवार का सबसे ज्यादा कलेक्शन 'पुष्पा 2' के नाम था. अल्लू अर्जुन की फिल्म ने सेकंड मंडे को 20 करोड़ कमाकर नया बेंचमार्क सेट किया था. एक ही साल में 'धुरंधर' ने ये बेंचमार्क बहुत पीछे छोड़ दिया है. और बड़े मार्जिन के साथ, दूसरे सोमवार को सबसे बड़े कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है. 

'धुरंधर' चली 400 करोड़ पार 
11 दिनों में 'धुरंधर' का टोटल कलेक्शन करीब 394 करोड़ रुपए हो गया है. ये तय है कि मंगलवार को, यानी 12वें दिन रणवीर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार करने वाली है. 2025 में बॉलीवुड की एक ही फिल्म 'छावा' ने 400 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार किया है. विक्की कौशल की 'छावा' ने ये माइल्स्टोन पार करने में 14 दिन लगाए थे. यानी 'धुरंधर' इससे तेज 400 करोड़ पार करने वाली है. 

सबसे तेज 400 करोड़ पार करने का रिकॉर्ड 'पुष्पा 2' के नाम है जिसे 7 दिन लगे थे. 'जवान' ने ये आंकड़ा 9 दिन में पार किया था. 'एनिमल, 'पठान', 'स्त्री 2' और 'गदर 2' ने 10 से 12 दिनों में 400 करोड़ कमाए थे. दिलचस्प ये है कि 'धुरंधर' का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली इन सारी फिल्मों में सबसे कम था. इससे पता चलता है कि पहले वीकेंड के बाद और दूसरे हफ्ते में 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह आगे बढ़ रही है. 

Advertisement

आपके पास इस 'धुरंधर' की तारीफों के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं. खबरनवीसों के पास 'धुरंधर' के रिकॉर्ड्स के लिए हेडलाइन्स कम पड़ सकती हैं. मगर बॉक्स ऑफिस आंकड़े साफ बता रहे हैं कि 'धुरंधर' अभी थिएटर्स में स्लो नहीं पड़ने वाली.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement