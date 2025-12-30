scorecardresearch
 
'लोगों को डराएगी धुरंधर 2', राम गोपाल वर्मा हुए आदित्य धर के फैन, कर डाली तारीफ

राम गोपाल वर्मा ने फिल्म की सफलता पर आदित्य को बधाई देने के लिए फोन किया था. ऐसे में वो डायरेक्टर की विनम्रता से प्रभावित हो गए. आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. रामू ने जमकर आदित्य की तारीफ की है.

आदित्य धर के फैन हुए राम गोपाल वर्मा (Photo: Screenshot)
डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, आदित्य धर' की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने फिल्म और इसके फिल्ममेकर की जमकर प्रशंसा की है. एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत में रामू ने डायरेक्टर आदित्य धर की न केवल निर्देशन क्षमता की तारीफ की, बल्कि उन्हें एक ग्राउंडेड और विनम्र इंसान बताते हुए उनकी मानवीयता को भी सराहा.

राम गोपाल वर्मा ने फरीदून शहरयार संग बातचीत में बताया कि जब उन्होंने फिल्म की सफलता पर आदित्य को बधाई देने के लिए फोन किया, तो आदित्य की विनम्रता से वे प्रभावित हो गए. आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जल्द ही ये 1100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है.

RGV ने की आदित्य धर की तारीफ

आदित्य संग बातचीत को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं आपको बहुत पर्सनल लेवल पर आदित्य की महानता के बारे में बताता हूं. मुझे याद नहीं कि किसी ने ऐसी बात की हो. एक-एक फोन कॉल पर वह लगातार अपने सभी टेक्नीशियंस और एक्टर्स को क्रेडिट दे रहा था. देखिए ये बातें मैं आमतौर पर स्टेज पर सुनता हूं, ‘यह टीम का प्रयास है, हम सबने मिलकर किया’ वगैर. लेकिन एक-एक फोन कॉल में लोग ज्यादातर क्रेडिट खुद लेते हैं, जो शायद हकदार भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा. लेकिन वह अपने एडिटर, अपने डीओपी, अपने म्यूजिक डायरेक्टर, अपने एक्टर्स, सबके बारे में बात कर रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म में उसका कोई योगदान ही नहीं था. और ये बात सिर्फ सच्चे आत्मविश्वास वाले व्यक्ति से ही आ सकती है.'

'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च के बारे में आरजीवी ने बात की. यहां आदित्य ने स्टेज पर अपने असिस्टेंट डायरेक्टर की भी तारीफ की थी. रामू ने कहा, 'स्टेज पर तो कई लोग ऐसी बातें कहते हैं. लेकिन यहां सिर्फ मैं और वह थे, एक-एक में, और वह सबको क्रेडिट दे रहा था. ये उसकी उदारता, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास के बारे में बहुत कुछ कहता है.' राम गोपाल वर्मा ने 'धुरंधर' के सीक्वल को लेकर भी भरोसा जताया और भविष्यवाणी की कि 'धुरंधर 2' इससे भी बड़ी हिट होगी. उन्होंने कहा, 'और मुझे मजबूत अहसास है कि धुरंधर 2, धुरंधर से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होगी. मैं साफ देख सकता हूं कि यह कहां जा रही है. अगर धुरंधर ने लोगों को डराया है, तो धुरंधर 2 उन्हें भयभीत कर देगी.'

इससे पहले 'धुरंधर' में डोंगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने 'धुरंधर' पार्ट 2 को लेकर बात की थी. जस्ट टू फिल्मी को दिए इंटरव्यू में नवीन कौशिक ने स्पॉइलर देने से बचते हुए वादा किया था कि 'धुरंधर 2' में स्केल और इंटेंसिटी में भारी बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा था, 'आपने पार्ट 1 में जो देखा है ना वो एक्शन, वो मिस्ट्री, वो मैनिपुलेशन, वो सब 50 गुना बढ़ जाएगा. क्योंकि मैंने इसे बनते देखा है. वो इस वाले पार्ट से 50 गुना है. शूट सब हो चुका है. मैं पार्ट 2 में नहीं हूं लेकिन मुझे पता है कि क्या होता है.' पिक्चर का पार्ट 2 मार्च 2026 में आएगा.

---- समाप्त ----
