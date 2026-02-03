scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Border 2 ने मंडे टेस्ट में फिर दिखाया दम! दमदार होगा टोटल कलेक्शन, लेकिन गदर 2 से कम

दूसरे सोमवार को भी ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर दम दिखाया है. पहले ही ब्लॉकबस्टर बन चुकी ये फिल्म वर्किंग डेज़ में भी टिकी हुई है. 'बॉर्डर 2' का लाइफटाइम कलेक्शन दमदार तो होने वाला है, मगर अब इसका 400 करोड़ तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है.

Advertisement
X
400 करोड़ से दूर हो रही 'बॉर्डर 2' (Photo: Screengrab)
400 करोड़ से दूर हो रही 'बॉर्डर 2' (Photo: Screengrab)

सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ पहले हफ्ते में थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटाने के बाद, दूसरे हफ्ते में भी डटी हुई है. शुक्रवार से शुरू हुए दूसरे वीकेंड में ‘बॉर्डर 2’ का क्रेज फिर से जनता के सिर चढ़कर बोलता नजर आया. इस क्रेज ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को तगड़ी कामयाबी दिलाई है. लेकिन सोमवार ‘बॉर्डर 2’ के रास्ते में एक बड़ा स्पीड-ब्रेकर बनकर खड़ा था. मगर सनी की फिल्म बिना हिचकोले खाए आगे बढ़ रही है.

‘बॉर्डर 2’ का दूसरा सोमवार भी दमदार
पहला सोमवार तो फिल्में दमदार शुरुआत की लहर में फिर भी संभाल लेती हैं, लेकिन दूसरा सोमवार संभाल पाना ही तगड़ा लाइफटाइम कलेक्शन लेकर आता है. ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे मंडे को भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी परफॉर्मेंस दी है. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि सनी की फिल्म का कलेक्शन इस सोमवार को 50% से भी कम गिरा. ‘बॉर्डर 2’ ने इस दिन 6.5 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

फिल्म का पिछला वर्किंग डे बीता शुक्रवार था. उस दिन कलेक्शन 12.5 करोड़ रुपये था. वीकेंड में भीड़ को थिएटर्स तक खींचने के बाद भी सोमवार को इस नॉर्मल गिरावट के साथ आगे बढ़ना ‘बॉर्डर 2’ का दम दिखा रहा है. अब 11 दिन में ‘बॉर्डर 2’ का टोटल कलेक्शन 308 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हो गया है.

सम्बंधित ख़बरें

bollywood movie masala
बॉर्डर-2 या मर्दानी-3 किस मूवी ने मचाई धूम? देखें मूवी मसाला
Anu Malik on Border 2 success
'बॉर्डर 2 से हुआ मेरा पुनर्जन्म', सनी की फिल्म की सक्सेस से खुश अनु मलिक
Ahan Shetty on why Suniel Shetty didn't watch Border 2
'बॉर्डर 2' 300 करोड़ पार, मगर सुनील शेट्टी ने अब तक नहीं देखी बेटे की फि‍ल्म
Mardaani 3 Box Office: Rani Mukerji का Cop Avatar हिट?
Border 2 Box Office: 10 Days में 300 Crore, जानें...
Advertisement

400 करोड़ तक पहुंचेगी ‘बॉर्डर 2’?
आने वाले शुक्रवार तक ‘बॉर्डर 2’ को बॉक्स ऑफिस पर वर्किंग डेज़ का सामना करना है. अनुमान है कि गुरुवार को दूसरा हफ्ता पूरा करने तक इसका नेट कलेक्शन 320 करोड़ के आसपास होगा. वीकेंड का जंप ‘बॉर्डर 2’ को 350 करोड़ के बहुत करीब पहुंचा देगा. लेकिन अब ये मुश्किल नजर आ रहा है कि तीन हफ्ते पूरे होने तक सनी की फिल्म 400 करोड़ तक पहुंच पाएगी.

क्योंकि चौथे शुक्रवार को इसके सामने बॉलीवुड की वैलेंटाइंस डे वाली फिल्में होंगी. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ‘ओ रोमियो’ 13 फरवरी को आ रही है. इसके साथ ही ‘तू या मैं’ भी क्लैश होगी. आदर्श गौरव और शनाया कपूर की यंग जोड़ी को लेकर आ रही ‘तू या मैं’ एक कूल टाइप की नई थ्रिलर लग रही है. कम पॉपुलर एक्टर्स के बावजूद इसके लिए अच्छा माहौल बन रहा है.

इस क्लैश तक ‘बॉर्डर 2’ की रफ्तार पहले ही धीमी हो चुकी होगी और दो नई फिल्मों के आने के बाद स्क्रीन्स भी इतनी नहीं बचेंगी कि सनी की फिल्म कोई सरप्राइज़ धमाका कर पाए. ऐसे में ‘बॉर्डर 2’ अपनी जगह ब्लॉकबस्टर तो बन जाएगी, मगर इसका लाइफटाइम कलेक्शन सनी की कमबैक ब्लॉकबस्टर ‘गदर 2’ से कम ही रहेगा, जिसने 500 करोड़ का लैंडमार्क पार किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    पार्लियामेंट बजट सत्र
    करियर राशिफल
    Advertisement