एक्शन धुरंधरों के बीच हुई प्यार की जीत! 2025 में बॉलीवुड लव स्टोरीज का कमाल... कार्तिक की फिल्म से होगी हैप्पी एंडिंग ?

बॉलीवुड के लिए 2025 का सबसे बड़ा हासिल है कि उसका सिग्नेचर फिल्म जॉनर जनता में इस साल खूब चला— लव स्टोरीज़. पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड अलग-अलग मसाले खूब आज़मा रहा है. पर लव स्टोरीज़ हमेशा बॉलीवुड की पहचान रही हैं. लॉकडाउन के बाद बड़ी कामयाबी के लिए एक्शन-एंटरटेनर मसाला फिल्मों पर फोकस करते बॉलीवुड में, लव स्टोरीज़ का क्रेज़ थोड़ा कम होता दिख रहा था. मगर 2025 में लव स्टोरीज़ ने धमाकेदार कमबैक किया है.

इस साल की सबसे आख़िरी लव स्टोरी, कार्तिक आर्यन स्टारर ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ अभी रिलीज़ होनी बाकी है. पर उससे पहले बॉलीवुड की लव स्टोरीज़ ने पूरे साल बॉक्स ऑफिस पर खूब कामयाबी बटोरी है.

लव स्टोरीज़ पर ऑडियंस ने लुटाया दिल

2025 में बॉलीवुड लव स्टोरीज़ ने क्या कमाल किया है, इसका सबसे बड़ा सबूत अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म ‘सैयारा’ है. बिना किसी शोर-शराबे के बनी, नए चेहरों वाली इस म्यूज़िकल लव स्टोरी से ट्रेड को कुछ खास उम्मीद नहीं थी. पर रिलीज़ होने के बाद एक वक़्त तो इस फिल्म के टिकट मिलना मुश्किल हो गए. 337 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली ‘सैयारा’ 2025 की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म है.

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ भी इसी लिस्ट में है. 25 से 30 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 80 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया. ये इस साल की सबसे फायदेमंद फिल्मों में से एक है. ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने दिलजले आशिक स्टाइल कहानी से दर्शकों का दिल जीता. और ऐसी ही थीम वाली एक और लव स्टोरी ‘तेरे इश्क में’ भी बड़ी हिट साबित हुई. आनंद एल राय की इस लव स्टोरी में धनुष और कृति सेनन की जोड़ी ने लोगों के दिल में जगह बना ली. 112 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन के साथ ‘तेरे इश्क में’ साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट्स में से एक रही.

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी लेकर आई ‘थामा’ एक अलग लव स्टोरी थी. हॉरर यूनिवर्स की इस वैम्पायर लव स्टोरी ने भी 100 करोड़ से काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. 'दे दे प्यार दे 2' में अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की डिफरेंट लव स्टोरी भी दर्शकों ने पचा ली. ये फिल्म भी 70 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित हुई. मोटा-मोटा अंदाजा लगाया जाए तो इन चर्चित लव स्टोरीज ने ही बॉलीवुड को इस साल करीब 1000 करोड़ का नेट कलेक्शन दिया है.

इस साल केवल एक लव स्टोरी हुई फ्लॉप

2025 में बड़े बॉलीवुड नामों वाली चर्चित लव स्टोरीज़ में से लगभग सभी को बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिली. ‘मेट्रो इन दिनों’, ‘परम सुंदरी’ और ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बहुत धमाकेदार हिट्स नहीं थीं. मगर इन्होंने थिएटर्स में दर्शक ठीक-ठाक बटोरे और बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के लिहाज़ से भी कामयाब रहीं. जबकि एक वक्त ट्रेड ये अनुमान लगा रहा था कि ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं.

राजकुमार राव की टाइम लूप वाली लव स्टोरी ‘भूल चूक माफ’ को तो रिलीज़ से पहले ही ‘पक्का फ्लॉप’ बताया जा रहा था. पर 74 करोड़ से ज्यादा कमाकर ये अच्छी हिट साबित हुई. बॉलीवुड के पॉपुलर चेहरों और बड़े प्रोडक्शन वाली फिल्मों में से सिर्फ एक ही पूरी तरह फ्लॉप रही— ‘धड़क 2’. मगर इसका फ्लॉप होना एक एक्सीडेंट ज्यादा था.

बॉक्स ऑफिस पर ‘धड़क 2’ की गाड़ी ‘सैयारा’ और ‘महावतार नरसिम्हा’ के तूफान के बीच फंस गई थी. इसका माहौल कमजोर होने की एक वजह इसका टाइटल भी था. कहानी अलग होने के बावजूद इसका टाइटल एक ऐसी फिल्म से जोड़ दिया गया, जो हिट होने के बावजूद आज जनता को कुछ खास याद नहीं है— ‘धड़क’ (2018). OTT पर आने के बाद फिल्म को खूब तारीफ़ें मिलीं और सिद्धार्थ चतुर्वेदी–तृप्ति डिमरी की जोड़ी को पसंद किया गया. इसका म्यूज़िक एल्बम भी बेहतरीन था. लेकिन दिक्कत बस टाइमिंग की थी.

साल का अंत भी लव स्टोरी के साथ

दिसंबर में बॉलीवुड का सारा जलवा भले ‘धुरंधर’ के नाम रहा हो, मगर साल का अंत बॉलीवुड की एक और लव स्टोरी के साथ होगा. 25 जनवरी को कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ रिलीज़ होगी.

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से आ रही ‘तू मेरी मैं तेरा…’ एक अर्बन रॉम-कॉम है. कार्तिक को ऐसी फिल्मों में लोगों ने खूब पसंद किया है. अनन्या पांडे के साथ उनकी जोड़ी फ्रेश लग रही है और फिल्म के गानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. मगर इसके रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर ‘धुरंधर’ है.

इस साल का ट्रेंड कहता है कि अगर ‘तू मेरी मैं तेरा…’ में थोड़ा भी दम हुआ, तो ये एक कामयाब फिल्म हो सकती है. और देखना ये भी है कि इस साल लव स्टोरीज़ की कामयाबी बॉलीवुड को इस जॉनर में और कहानियां निकालने की मोटिवेशन देती है या नहीं.

