अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, ब्रेक के बाद करेंगे कमबैक? करीबी ने बताई वजह

27 जनवरी की रात अरिजीत सिंह का एक ऐलान इंटरनेट पर हलचल मचा गया. उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है. फैन्स और सेलेब्स अरिजीत सिंह के ऐलान से हैरान हैं. हर कोई बस यही सोच रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया. करियर के पीक पर कोई सिंगिंग से रिटायरमेंट कैसे ले सकता है. अब सिंगर के करीबियों ने उनके इस डिसीजन पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि आखिर अरिजीत प्लेबैक सिंगिंग से पीछे क्यों हटे हैं?

प्लेबैक सिंगिंग से पीछे क्यों हटे अरिजीत?

अरिजीत सिंह ने हिंदी सिनेमा को अनगिनत सुपरहिट गाने दिए हैं. इसलिए उनका प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है. HT संग बातचीत में अरिजीत के करीबियों ने उनके इस फैसले की वजह बताई है. एक सोर्स ने बताया, अरिजीत एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं. वो उसमें व्यस्त होने वाले हैं. वो इसके लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं. डायरेक्शन उनका पैशन बन चुका है.

बतौर डायरेक्टर उन्हें फिल्म के लिए काफी वक्त चाहिए. वो इसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं. लेकिन अगर वो प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर लेते रहते, तो उनका ये प्रोजक्ट मुमकिन नहीं था. प्लेबैक सिंगिंग छोड़कर वो पहले डायरेक्टर का काम पूरा करेंगे. ये एक साल के ब्रेक जैसा है.

ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी डेब्यू फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा मुख्य भूमिका में हैं.

अरिजीत ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में लिखा- नमस्ते, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं. इतने सालों से श्रोताओं के रूप में मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं. मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं आगे से प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया काम नहीं लेने वाला हूं. मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं. ये सफर बहुत खूबसूरत रहा.

उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पेंडिंग कमिटमेंट्स अभी बाकी हैं, उन्हें पूरा करूंगा, तो जो इस रिलीज हो सकती हैं.

अरिजीत सिंह के फैन्स बस यही दुआ कर रहे हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करके, जल्द ही प्लेबैक सिंगिंग में वापसी करें.

