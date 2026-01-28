scorecardresearch
 
करोड़ों के मालिक हैं अरिजीत सिंह, मगर गांव में जीते हैं सिंपल लाइफ

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है. सिंगर का ये ऐलान उनके फैन्स के लिए भारी नुकसान है. वो अपनी आवाज के अलावा सादगी और जमीन से जुड़े रहने के लिए जाने जाते हैं, जबकि उनकी संपत्ति करोड़ों में है.

सिंपल लाइफ जीते हैं अरिजीत सिंह (PHOTO: Instagram @arijitsingh)
अरिजीत सिंह ने पूरे देश के फैंस को चौंका दिया है. उन्होंने घोषणा की है कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं. ये उनके करियर में एक बड़ा मोड़ है. सिंगर का ये फैसला उनके फैन्स और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़े सदमे जैसा है. अरिजीत सिंह ना सिर्फ अपनी आवाज, बल्कि बेहद नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी फेमस हैं. 

अब क्या करेंगे अरिजीत सिंह 
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद अरिजीत अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक और कंपोजिशन पर फोकस करेंगे. मेनस्ट्रीम फेम से पहले भी वो अपने तरीके से म्यूजिक बनाना चाहते थे. ये बदलाव फिल्मों की डिमांड से ज्यादा उनके खुद के प्रयोग और व्यक्तिगत एक्सप्रेशन पर जोर देता है. कई लोगों को ये विदाई कम, उनका नया रूप ज्यादा लग रहा है. 

नहीं किया शोहरत का दिखावा 
अरिजीत सिंह हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. आज उनके पास नेम-फेम दोनों हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसका दिखावा नहीं किया. अरिजीत हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे. उनकी सादगी उनकी ग्लोबल फेम के सामने हैरान करने वाली है. पिछले साल वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि एड शीरन को अपने होमटाउन ज‍ियागंज (मुर्शिदाबाद) घुमाने के लिए सुर्खियों में आए. अपने गांव में वो स्कूटर से सड़कों पर घूमते दिखे. इससे यही पता चलता है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वो जमीन से जु़ड़े हुए हैं. 

करोड़ों के मालिक, लेकिन जीते हैं सिंपल जीवन
रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिजीत की संपत्ति करीब 400 करोड़ के करीब है. लेकिन अमीरी ने कभी उनकी जिंदगी नहीं बदली. मुंबई के शोर-शराबे में रहने के बजाए उन्होंने अपने गांव की शांति चुनी. उनका मुंबई में एक अपार्टमेंट है, लेकिन वो वहां सिर्फ काम के लिए जाते हैं.

नहीं भूले गांव की अहमियत 
टाइम्स ऑफ इंडिया से पुरानी बातचीत में अरिजीत के करीबी दोस्त और कंपोजर इंद्रदीप दास गुप्ता ने उन्हें लेकर बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि अरिजीत ने अपने दोनों बेटों को जीगंज के लोकल स्कूल में पढ़ाते हैं. जबकि उन्होंने अपने घर में ही हाई-टेक स्टूडियो बनवाया है.

अरिजीत सिंह बॉलीवुड के वो सिंगर हैं, जिन्हें फैन्स ने अपनी सराखों पर बैठा कर रखा. लेकिन उन्होंने कभी खुद पर ग्लैमर वर्ल्ड का खुमार नहीं चढ़ने दिया. फैन्स अभी भी इस उम्मीद में हैं कि काश कल रात की अरिजीत सिंह की वो पोस्ट एक झूठा सपना हो. 

---- समाप्त ----
