एल्विश यादव को मिला था 'द 50' का ऑफर, यूट्यूब ने दिया क्या जवाब? दोस्त अर्चित ने बताया

एल्विश यादव को लेकर शो 'द 50' के कंटेस्टेंट मैक्सटर्न और प्रिंस नरूला बार-बार अपनी पुरानी लड़ाइयों और विवादों का जिक्र करते रहते हैं. ऐसे में अब शो के एक्स कंटेस्टेंट और एल्विश के दोस्त अर्चित कौशिक ने खुलासा किया कि एल्विश को भी 'द 50' में आने के लिए अप्रोच किया गया था.

'द 50' में हिस्सा ले रहे एल्विश यादव? (Photo: Instagram @elvishyadav)

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव अक्सर चर्चा में रहते हैं. टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके एल्विश के कि नए रियलिटी शो 'द 50' में हिस्सा लेने की अफवाहें कई दिनों से चल रही हैं. दूसरी तरफ शो में मौजूद मैक्सटर्न और प्रिंस नरूला बार-बार एल्विश के साथ अपनी पुरानी लड़ाइयों और विवादों का जिक्र करते रहते हैं. ऐसे में अब शो के एक्स कंटेस्टेंट और एल्विश के दोस्त अर्चित कौशिक ने खुलासा किया कि एल्विश को भी 'द 50' में आने के लिए अप्रोच किया गया था.

द 50 में नजर आएंगे एल्विश?

चर्चा विद जीएक्सएन नामक पॉडकास्ट में अर्चित ने शो के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उनके ग्रुप से सबसे पहले लवकेश कटारिया को शो के लिए अप्रोच किया गया था और उनसे पूछा गया कि वे अपने साथ और किसे लाना चाहेंगे. बाद में एल्विश को भी कॉल आया, लेकिन उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने कुछ दोस्तों के नाम सुझाए.

जब अर्चित से पूछा गया कि एल्विश ने शो क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा, 'वो अब कंटेस्टेंट बनकर नहीं जाएंगे. उस आदमी का लेवल अलग हो गया है. तो समझ जाओ जो लोग अभी आ रहे हैं ना, उनका लेवल कंटेस्टेंट वाला ही है. जो लोग ये सोचकर दिमाग लगा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे… मेरा और उनका लेवल एक जैसा है.' 

'द 50' की शुरुआत से माना जा रहा है कि इसमें नजर आने वाला लायन कोई और नहीं बल्कि एल्विश यादव ही हैं. इस बात की चर्चा काफी वक्त से हो भी रही है. हालांकि यूट्यूबर ने खुद इस बात की पुष्टि नहीं की है और न ही इससे इनकार किया है.

प्रिंस पर अर्चित ने कसा तंज

अर्चित कौशिक ने आगे प्रिंस नरूला का जिक्र करते हुए कहा कि प्रिंस ने 'रोडीज' में गैंग लीडर रहने के बावजूद इस शो में कंटेस्टेंट बनकर हिस्सा लिया है, जबकि एल्विश ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा, 'अब मैं अपना पहला शो करने जा रहा हूं और वो भाई कह रहे हैं कि मैंने 5 शो जीत रखे हैं… तो लेवल तो बराबर ही हो गया ना. आदमी को अपना लेवल मेंटेन रखना चाहिए.'

शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर मैक्सटर्न ने एल्विश के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. उन्होंने एल्विश को 'इंडिया का सबसे बड़ा गंवार' और 'रील गैंगस्टर' कहा था. यह बात आर्चित को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने मैक्सटर्न को थप्पड़ मारा और धक्का देकर गिरा दिया था. इस घटना के बाद शो के नियमों के खिलाफ फिजिकल वायलेंस करने के कारण अर्चित कौशिक को शो से बाहर कर दिया गया.

दूसरी ओर एल्विश यादव फिलहाल 'लाफ्टर चेफ्स' सीजन 3 में नजर आ रहे हैं. भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह सोखी द्वारा होस्ट किया जा रहा यह शो काफी पॉपुलर है. इसमें तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, अर्जुन बिजलानी, कृष्णा अभिषेक जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं. शो में एल्विश और तेजस्वी प्रकाश के बीच होने वाली नोंक-झोंक और केमिस्ट्री को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
