विवाद के बाद कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे एआर रहमान, लता मंगेशकर की क्यों खाई कसम?

फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिशियन में से एक एआर रहमान इन दिनों विवादों में हैं. उन्होंने 'छावा' को 'बांटने वाली फिल्म' बताया था। साथ ही बॉलीवुड में 'सांप्रदायिकता' होने का दावा किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया समेत बॉलीवुड में बहस शुरू हो गई. अब अपने बयान के कई दिनों बाद रहमान, नेटफ्लिक्स के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहली बार नजर आने वाले हैं. कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो का ये एपिसोड, 31 जनवरी की रात प्रसारित होगा.

कपिल के शो में पहुंचे रहमान

शो का प्रोमो आते ही वायरल हो गया है. इसमें होस्ट कपिल शर्मा, रहमान की चुटकी लेते नजर आ रहे हैं. कपिल, म्यूजिक डायरेक्टर के एक-शब्द वाले जवाब देने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं. उनके साथ शो में साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' की कास्ट शामिल है. नेटफ्लिक्स के प्रोमो में कपिल, एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी, विजय सेतुपति, सिद्धार्थ जाधव और रहमान का शो पर स्वागत करते हैं.

कपिल ने मजाकिया अंदाज में संगीतकार रहमान से लता मंगेशकर के गानों वाली सीडी को छूने को कहा. फिर वो बोले, 'मुझसे वादा कीजिए कि मैं एक लाइन के सवाल पूछूंगा तो आप एक लाइन में ही जवाब देंगे. क्योंकि जब रहमान साहब से चार लाइन का सवाल पूछो तो वे एक शब्द में जवाब देते हैं... हां, नहीं, बहुत अच्छा.'

कपिल की बात साबित करते हुए, रहमान सिर्फ मुस्कुराते दिखे और कोई जवाब नहीं दिया. प्रोमो के बाद के हिस्से में कपिल शर्मा ने साउथ एक्टर विजय सेतुपति से पूछा कि वे नवजोत सिंह सिद्धू को कैसे जानते हैं जबकि उन्होंने क्रिकेट नहीं देखा, और अदिति से पूछा कि उन्होंने शादी क्यों की. प्रोमो पर कैप्शन है, 'हम शी-शी-शी से हा-हा-हा पर बहुत जल्दी पहुंच गए. गांधी टॉक्स की कास्ट को द ग्रेट इंडियन कपिल शो में देखें, 31 जनवरी को शाम 8 बजे, केवल नेटफ्लिक्स पर.'

रहमान ने दिया था बड़ा बयान

कुछ यूजर्स एआर रहमान को कपिल शर्मा के शो में देख हैरान हैं. तो कुछ उन्हें प्यार दे रहे हैं. हाल ही में बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में फिल्म 'छावा' को 'विभाजनकारी' बताने के बाद म्यूजिक कम्पोजर रहमान विवाद में फंसे थे. उन्होंने कहा था कि पिछले आठ सालों में बॉलीवुड में उनके अवसर कम हुए हैं. उन्होंने कहा था, 'यह सांप्रदायिक भी हो सकता है... लेकिन यह मेरे सामने नहीं है.'

सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद छिड़ गया था. यूजर्स के आपत्ति जताने और आलोचना करने के बाद, रहमान ने एक वीडियो जारी कर भारत और संगीत के प्रति अपना प्यार दोहराया था. वंदे मातरम/मां तुझे सलाम गाने से इनकार करने के दावों के बीच, उन्होंने यूएई में एक कॉन्सर्ट में यह गाना परफॉर्म भी किया.

किशोर पांडुरंग बेलेकर की साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' में विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव हैं. यह फिल्म 30 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.

