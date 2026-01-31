scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विवाद के बाद कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे एआर रहमान, लता मंगेशकर की क्यों खाई कसम?

अब अपने बयान के कई दिनों बाद रहमान, नेटफ्लिक्स के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहली बार नजर आने वाले हैं. कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो का ये एपिसोड, 31 जनवरी की रात प्रसारित होगा. इसके प्रोमो में होस्ट कपिल शर्मा, अदिति राव हैदरी, विजय सेतुपति, सिद्धार्थ जाधव और रहमान का स्वागत कर रहे हैं.

Advertisement
X
कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे एआर रहमान (Photo: Youtube/Screengrab)
कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे एआर रहमान (Photo: Youtube/Screengrab)

फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिशियन में से एक एआर रहमान इन दिनों विवादों में हैं. उन्होंने 'छावा' को 'बांटने वाली फिल्म' बताया था। साथ ही बॉलीवुड में 'सांप्रदायिकता' होने का दावा किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया समेत बॉलीवुड में बहस शुरू हो गई. अब अपने बयान के कई दिनों बाद रहमान, नेटफ्लिक्स के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहली बार नजर आने वाले हैं. कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो का ये एपिसोड, 31 जनवरी की रात प्रसारित होगा.

कपिल के शो में पहुंचे रहमान

शो का प्रोमो आते ही वायरल हो गया है. इसमें होस्ट कपिल शर्मा, रहमान की चुटकी लेते नजर आ रहे हैं. कपिल, म्यूजिक डायरेक्टर के एक-शब्द वाले जवाब देने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं. उनके साथ शो में साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' की कास्ट शामिल है. नेटफ्लिक्स के प्रोमो में कपिल, एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी, विजय सेतुपति, सिद्धार्थ जाधव और रहमान का शो पर स्वागत करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

upasana singh
कपिल शर्मा की 'ऑनस्क्रीन बुआ' ने खोली इंडस्ट्री की पोल, बोलीं- स्टार्स की हालत...
AR Rahman
'लता दीदी की कसम खाओ', रहमान से बोले कपिल शर्मा, मजेदार है नया एपिसोड
upasana singh on rift with kapil sharma
कपिल शर्मा से हुई थी 'बुआ' की लड़ाई, तोड़ी चुप्पी, बोलीं- शो में बुलाया तो...
Kapil Sharma, kis kisko pyaar karoon 2, parul sharma
कैमरा के पीछे कैसे हैं कपिल शर्मा? 'किस किसको प्यार करूं 2' की एक्ट्रेस ने बताया
Rani Mukerji at Kapil Sharma show
'मुझे मिष्टी दोई पसंद', कपिल शर्मा ने रानी मुखर्जी के साथ की फ्लर्टिंग, सामने आया प्रोमो

कपिल ने मजाकिया अंदाज में संगीतकार रहमान से लता मंगेशकर के गानों वाली सीडी को छूने को कहा. फिर वो बोले, 'मुझसे वादा कीजिए कि मैं एक लाइन के सवाल पूछूंगा तो आप एक लाइन में ही जवाब देंगे. क्योंकि जब रहमान साहब से चार लाइन का सवाल पूछो तो वे एक शब्द में जवाब देते हैं... हां, नहीं, बहुत अच्छा.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कपिल की बात साबित करते हुए, रहमान सिर्फ मुस्कुराते दिखे और कोई जवाब नहीं दिया. प्रोमो के बाद के हिस्से में कपिल शर्मा ने साउथ एक्टर विजय सेतुपति से पूछा कि वे नवजोत सिंह सिद्धू को कैसे जानते हैं जबकि उन्होंने क्रिकेट नहीं देखा, और अदिति से पूछा कि उन्होंने शादी क्यों की. प्रोमो पर कैप्शन है, 'हम शी-शी-शी से हा-हा-हा पर बहुत जल्दी पहुंच गए. गांधी टॉक्स की कास्ट को द ग्रेट इंडियन कपिल शो में देखें, 31 जनवरी को शाम 8 बजे, केवल नेटफ्लिक्स पर.'

Advertisement

रहमान ने दिया था बड़ा बयान

कुछ यूजर्स एआर रहमान को कपिल शर्मा के शो में देख हैरान हैं. तो कुछ उन्हें प्यार दे रहे हैं. हाल ही में बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में फिल्म 'छावा' को 'विभाजनकारी' बताने के बाद म्यूजिक कम्पोजर रहमान विवाद में फंसे थे. उन्होंने कहा था कि पिछले आठ सालों में बॉलीवुड में उनके अवसर कम हुए हैं. उन्होंने कहा था, 'यह सांप्रदायिक भी हो सकता है... लेकिन यह मेरे सामने नहीं है.'

सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद छिड़ गया था. यूजर्स के आपत्ति जताने और आलोचना करने के बाद, रहमान ने एक वीडियो जारी कर भारत और संगीत के प्रति अपना प्यार दोहराया था. वंदे मातरम/मां तुझे सलाम गाने से इनकार करने के दावों के बीच, उन्होंने यूएई में एक कॉन्सर्ट में यह गाना परफॉर्म भी किया.

किशोर पांडुरंग बेलेकर की साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' में विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव हैं. यह फिल्म 30 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement