6 महीने तक रोकी शूटिंग, अक्षय खन्ना ने दृश्यम से कराया बाहर, डायरेक्टर ने लगाया आरोप

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना के सितारे बुलंदियों पर हैं. आदित्य धर की फिल्म धुरंधर से उन्होंने दुनियाभर में धमाल मचा दिया है. हर ओर उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है. लेकिन सक्सेस के साथ विवाद भी उनके पीछे-पीछे घूम रहे हैं. दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने उन पर अचानक फिल्म छोड़ने का आरोप लगाया है. प्रोड्यूसर का कहना है कि अक्षय ने ये पहली बार नहीं किया है. वो सेक्शन 375 के शूट के साथ भी ऐसा कर चुके हैं. राइटर मनीष गुप्ता ने खुलासा किया कि असल में क्या हुआ था.

क्या है विवाद?

दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने अक्षय खन्ना को लेकर कहा कि उन्होंने शूटिंग से ठीक पहले फिल्म अचानक छोड़ दी. अक्षय ने फिल्म के लिए एडवांस पैसे ले लिए थे. मंगत ने बताया कि उन्होंने सेक्शन 375 के शूट के दौरान अक्षय का साथ दिया था, जबकि उस वक्त उनके सपोर्ट में कोई नहीं था. सेक्शन 375 के राइटर मनीष गुप्ता ने इस पर रिएक्ट किया है.

मनीष ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, 2017 में अक्षय ने मेरी फिल्म सेक्शन 375 साइन की थी. जहां मैं डायरेक्टर-राइटर था और कुमार मंगत प्रोड्यूसर. उनकी फीस 2 करोड़ रुपये तय हुई. उन्होंने 21 लाख रुपये का एडवांस लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया. लेकिन अचानक उन्होंने हमें दिए हुए डेट्स को दूसरी फिल्म द ऐक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को दे दिए और लंदन चले गए शूटिंग के लिए. हमारी पूरी टीम 6 महीने खाली बैठी रही.

फिर वो फिल्म खत्म करके लौटे तो 2 करोड़ की जगह 3.25 करोड़ मांगने लगे. इस तरह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया. उनकी मनमानी यहीं नहीं रुकी. वो पूरी फिल्म कंट्रोल करना चाहते थे, सब कुछ उनके तरीके से. लेकिन मैं ऐसा डायरेक्टर हूं जो एक्टर्स की हर बात नहीं मानता. मैंने उनकी हरकतों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन बॉलीवुड में ज्यादातर डायरेक्टर्स एक्टर्स की हर इच्छा पूरी कर देते हैं.

अक्ष पर लगाया आरोप

मनीष ने आगे बताया, अक्षय को मेरे जैसे सख्त डायरेक्टर से ऑर्डर लेना पसंद नहीं था. उन्होंने प्रोड्यूसर कुमार मंगत को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया. वो चाहते थे कि मुझे डायरेक्टर पद से हटा दिया जाए और फिल्म का पूरा कंट्रोल उन्हें दे दिया जाए. प्रोड्यूसर मंगत ने एक्टर को सुधारने की बजाय मुझे बलि का बकरा बना दिया और मुझे हटा दिया. मेरी पूरी स्क्रिप्ट तीन साल की प्री-प्रोडक्शन वाली हार्ड ड्राइव जब्त कर ली.

मनीष कहते हैं कि अक्षय को चेतावनी दी कि कोर्ट में घसीट लूंगा और प्रोड्यूसर मंगत को दो लीगल नोटिस भेजे. मेरे वकील नायक नायक एंड कंपनी बॉम्बे हाईकोर्ट में दोनों के खिलाफ केस फाइल करने वाले थे, लेकिन मंगत ने जल्दी आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट कर ली. आज मजेदार बात ये कि जब प्रोड्यूसर मंगत को अक्षय की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों का खामियाजा अजय देवगन वाली दृश्यम 3 में भुगतना पड़ रहा है, तो उन्होंने अक्षय के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया.

अक्षय खन्ना को लेकर कई बातें की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर रिएक्ट नहीं किया है.

