बीजेपी ने बीएमसी के नवनिर्वाचित पार्षदों की मीटिंग बुलाई, मुंबई मेयर के लिए उम्मीदवार का हो सकता है ऐलान

महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अगुवाई वाले गठबंधन को जीत मिली थी. बीएमसी चुनाव में जीत के बाद अब मेयर चुनने की बारी है. 11 फरवरी को बीएमसी के नए मेयर के नाम ऐलान होना है और इसे लेकर मायानगरी में सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी 7 फरवरी को अपने मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है.

बीएमसी का मेयर कौन बने, यह तय करने के लिए बीजेपी ने अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक बुलाई है. यह बैठक सुबह 9 बजे से बीएमसी मुख्यालय में होनी है. माना जा रहा है कि इसी बैठक में बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम पार्टी के मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकते हैं. गौरतलब है कि इस बार मुंबई का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है.

ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि किसी अनुभवी महिला नेता के चुनाव पर है. बीजेपी की ओर से चार महिला नेताओं के नाम मेयर पद की रेस में आगे बताए जा रहे हैं. इन नेताओं में शीतल गंभीर देसाई का नाम भी शामिल है. शीतल, मुंबई बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं. शीतल देसाई मुंबई के माहिम दादर इलाके से बड़े अंतर से चुनाव जीतकर पार्षद निर्वाचित हुई हैं. यह इलाका मराठी बाहुल्य है.

शीतल के साथ ही ऋतु तावड़े, राजश्री शिरवडकर और साक्षी दलवी के नाम भी मेयर रेस में शामिल बताए जा रहे हैं. ऋतु तावड़े घाटकोपर से तीन बार पार्षद रह चुकी हैं. ऋतु शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रही हैं. वहीं, राजश्री शिरवडकर सायन से तीन बार पार्षद रही हैं. राजश्री को बीएमसी के प्रशासनिक कामकाज का लंबा अनुभव है. साक्षी दलवी दूसरी बार की पार्षद हैं और वह भी मेयर रेस में मजबूत ‘डार्क हॉर्स’ मानी जा रही हैं.

11 फरवरी को होगा मेयर चुनाव

बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के उम्मीदवार का मेयर चुनाव में जीतना तय माना जा रहा है. पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवार मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. मेयर का चुनाव 11 फरवरी को होगा. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे से बीएमसी मुख्यालय में मतदान होगा. इसके साथ ही लगभग चार साल बाद नगर निकाय की कमान प्रशासन के हाथ से निकल निर्वाचित मेयर के पास पहुंच जाएगी.



