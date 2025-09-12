scorecardresearch
 

तेजस्वी यादव निकालेंगे 'बिहार अधिकार यात्रा', 16 सितंबर को जहानाबाद से होगी शुरुआत

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनावी मौसम में एक और यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं. तेजस्वी यादव 16 सितंबर को जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा पर निकलेंगे.

10 जिलों से होकर गुजरेगी तेजस्वी यादव की यात्रा (Photo: PTI)
बिहार में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही चुनावी तापमान बढ़ने लगा है. विपक्षी महागठबंधन चुनावी मोड में आ गया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ ही महागठबंधन के अन्य घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने सासाराम से पटना तक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी.

तेजस्वी यादव अब एक और यात्रा पर निकलने जा रहे हैं. तेजस्वी यादव की इस नई यात्रा का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने जारी कर दिया है. तेजस्वी यादव की इस यात्रा को 'बिहार अधिकार यात्रा' नाम दिया गया है. तेजस्वी यादव की यह यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर संपन्न होगी.

तेजस्वी यादव की पांच दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी. यह यात्रा जिन 10 जिलों से होकर गुजरेगी, उन जिलों में जहानाबाद, के साथ ही नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल हैं. इस यात्रा को लेकर आरजेडी की प्रदेश इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने संबंधित सभी जिलों के जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और अन्य पदाधिकारियों के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजा है.

इस पत्र में यह उल्लेख भी किया गया है कि यात्रा जिस भी विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी, उस क्षेत्र में एक ही स्थान पर जनसंवाद का आयोजन होगा. उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर ही एकजुट रहकर यात्रा में शामिल होने के लिए कहा है.

यह भी पढ़ें: 'यह गलत, हम इसका समर्थन नहीं करते', केरल कांग्रेस के बीड़ी वाले पोस्ट पर बोले तेजस्वी

आरजेडी बिहार के प्रधान महासचिव ने सभी पदाधिकारियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायक, पूर्व विधायक, पार्षद-पूर्व पार्षदों के साथ ही अलग-अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से इस यात्रा को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देने का आह्वान किया है. गौरतलब है कि इस बात की चर्चा थी कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान होने से पहले बिहार के उन जिलों का भी दौरा कर लेना चाहते हैं, जहां वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंच सकी थी.

यह भी पढ़ें: 'कर्पूरी ठाकुर को क्या कम गाली दी थी...', तेजस्वी यादव ने बिहार बंद से पहले बीजेपी को घेरा

तेजस्वी यादव के ऐसे जिलों के दौरे का कार्यक्रम तैयार होने की बातें भी आ रही थीं और कहा जा रहा था कि 15 सितंबर से दौरे का कार्यक्रम तैयार है. लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को यात्रा कार्यक्रम के ऐलान में हो रही देरी की वजह बताया जा रहा था. चर्चा थी कि तेजस्वी यात्रा पर निकलने से पहले सीट शेयरिंग का पेच सुलझा लेना चाहते हैं. सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा का कार्यक्रम जरूर जारी कर दिया है.

---- समाप्त ----
