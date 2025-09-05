'यह गलत, हम इसका समर्थन नहीं करते', केरल कांग्रेस के बीड़ी वाले पोस्ट पर बोले तेजस्वी

केंद्र सरकार ने दो दिन पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) रिफॉर्म्स का ऐलान किया था. इस पर केरल कांग्रेस के हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया था. इस ट्वीट में जीएसटी रिफॉर्म का कनेक्शन बिहार चुनाव से जोड़ने के लिए बी से बीड़ी और बी से बिहार का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बीड़ी ने चुनावी राज्य की सियास सुलगा दी.

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे गलत बताया है. तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करते. विवाद बढ़ा तो केरल कांग्रेस ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया है. इससे पहले, तेजस्वी यादव ने इस पोस्ट के संबंध में सवाल पर अनभिज्ञता जताते हुए कहा था कि मैंने वह पोस्ट नहीं देखी है.

उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि बिहार के स्वाभिमान से खिलवाड़ करना किसी के लिए भी सही नहीं है. गौरतलब है कि केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से यह पोस्ट आने के बाद बिहार की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक दलों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

कांग्रेस भी बिहार के विपक्षी महागठबंधन में शामिल है, जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) कर रहा है. ऐसे में निशाने पर तेजस्वी भी आ गए. जेडीयू ने केरल कांग्रेस के बीड़ी और बिहार वाले एक्स पोस्ट को बिहारी अस्मिता से जोड़ते हुए तेजस्वी यादव को भी लपेटा था.

चुनावी साल में इस पर सियासी विवाद बढ़ा, तो कांग्रेस की ओर तारिक अनवर सामने आए और सफाई देते हुए केरल कांग्रेस का एक्स हैंडल हैक किए जाने का दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक आदमी इस तरह के बयान नहीं दे सकता. कांग्रेस की ओर से ऐसा बयान नहीं आ सकता. तारिक अनवर ने बिहार में चुनाव का भी उल्लेख किया.

