scorecardresearch
 

Feedback

'लालू की छत्रछाया में...', जननायक विवाद में कूदे तेजप्रताप, भाई तेजस्वी को लेकर कह दी ये बात

Tej pratap yadav on jannayak tag: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि लालू की छत्रछाया में रहकर कोई जननायक नहीं बन सकता.

Advertisement
X
तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा.(File Photo:ITG)
तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा.(File Photo:ITG)

बिहार की सियासत में लालू परिवार के भीतर से ही एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा है.

तेज प्रताप यादव ने कहा, ''तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में रहकर खुद को जननायक बता रहे हैं, जबकि सच्चे जननायक वे होते हैं जो जनता से सीधे जुड़कर उनके बीच में काम करते हैं. लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, डॉ. भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे लोग असली जननायक हैं.''

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्य ने आगे कहा, "राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक बताना गलत है. लालू यादव जी जननायक हैं. उनकी छत्रछाया में रहकर कोई जननायक नहीं बन सकता. छत्रछाया हटाकर जनता के बीच जाकर दिखाएं, तब पता चलेगा कि कौन असली जननायक है."

सम्बंधित ख़बरें

तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी को 'जननायक' मानने से कर चुके हैं इनकार
'...अभी समय लगेगा', तेजस्वी को जननायक बताने पर बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी 
Tejashwis attack on the PM - He doesnt speak productive language, only negative things.
मेनिफेस्टो पर तेजस्वी बोले- 'प्रण पत्र' तैयार, NDA से पूछा- CM चेहरा कौन?  
Dont leave after just enjoying the sweets; make sure to cast your vote. - Tejashwi Yadav
'ठेकुआ खाकर मत लौटिएगा...', देखिए ऐसा क्यों बोले तेजस्वी 
top five bjp ruled states in ncrb data 2023
जंगलराज के सवाल पर सुनिए तेजस्वी का जवाब 
RJD leader Siddiquis remark - It will take time to become a peoples leader.
तेजस्वी के 'नायक' वाले पोस्टर पर RJD के ही नेता ने उठाए सवाल; देखें  

तेज प्रताप यादव का यह बयान एक बार फिर यह दर्शाता है कि लालू परिवार और राजद के भीतर वर्चस्व की लड़ाई खत्म नहीं हुई है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

(रिपोर्ट: शुभम लाल)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement