'लालू की छत्रछाया में...', जननायक विवाद में कूदे तेजप्रताप, भाई तेजस्वी को लेकर कह दी ये बात

बिहार की सियासत में लालू परिवार के भीतर से ही एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा है.

तेज प्रताप यादव ने कहा, ''तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में रहकर खुद को जननायक बता रहे हैं, जबकि सच्चे जननायक वे होते हैं जो जनता से सीधे जुड़कर उनके बीच में काम करते हैं. लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, डॉ. भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे लोग असली जननायक हैं.''

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्य ने आगे कहा, "राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक बताना गलत है. लालू यादव जी जननायक हैं. उनकी छत्रछाया में रहकर कोई जननायक नहीं बन सकता. छत्रछाया हटाकर जनता के बीच जाकर दिखाएं, तब पता चलेगा कि कौन असली जननायक है."

तेज प्रताप यादव का यह बयान एक बार फिर यह दर्शाता है कि लालू परिवार और राजद के भीतर वर्चस्व की लड़ाई खत्म नहीं हुई है.

(रिपोर्ट: शुभम लाल)

