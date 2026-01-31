scorecardresearch
 
यूपी में SIR को लेकर बड़ी ड्राइव, शाम 4 बजे तक पोलिंग बूथ पर मौजूद रहें BLO

उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 1.77 लाख पोलिंग बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची लेकर मौजूद रहेंगे. मतदाता फॉर्म-6 से नाम पंजीकरण और फॉर्म-8 से सुधार कर सकते हैं.

यूपी में SIR को लेकर बड़ी ड्राइव.(File photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को सटीक और अपडेटेड बनाने के लिए आज (31 जनवरी 2026, शनिवार) पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 2026 के तहत प्रदेश के लगभग 1.77 लाख पोलिंग बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ड्राफ्ट मतदाता सूची लेकर मौजूद रहेंगे. आयोग का ये भी कहना है कि  अगर आज भी लापरवाही हुई तो आपका वोट खतरे में पड़ सकता है.

उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह अपने नजदीकी बूथ पर जाकर नाम जरूर जांच लें और नाम न होने पर फॉर्म-6 भरकर तुरंत पंजीकरण करा सकते हैं ये अभियान लोकतंत्र में नागरिकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया है.

6 फरवरी तक जारी रहेगी सुधार की प्रक्रिया

वहीं, जिन मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड में नाम, उम्र या पते से जुड़ी कोई भी त्रुटि है तो आज बूथ पर जाकर फॉर्म-8 के जरिए उसे सुधारा जा सकता है. हालांकि, सुधार की प्रक्रिया 6 फरवरी तक जारी रहेगी, लेकिन आज की विशेष ड्राइव में मौके पर ही सहायता उपलब्ध है. जो लोग बूथ तक नहीं जा सकते, उनके लिए चुनाव आयोग ने 'ईसीआईनेट' मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है.

6 मार्च को जारी होगी फाइनल लिस्ट

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय रहते आवेदन करने वाले मतदाताओं के नाम 6 मार्च को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे. हर मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां ग्राम प्रधान, सभासद और स्वयंसेवक फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं.

आयोग के अनुसार, ये केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि नागरिकों के मताधिकार को सुरक्षित करने का एक बड़ा अवसर है. इसलिए आज ही अपने बूथ पर जाकर अपना नाम सुनिश्चित करें.

