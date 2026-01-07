scorecardresearch
 
UP SIR: लखनऊ-प्रयागराज में कटे सबसे ज्यादा नाम, देखिए हर जिले की लिस्ट

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लिए ड्राफ्ट रिवाइज्ड लिस्ट जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. जिनमें 46 लाख ऐसे वोटर शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है. जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, उनमें लखनऊ टॉप पर है.

SIR के बाद यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे. (Photo: Representational )
SIR के बाद यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे. (Photo: Representational )

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रकिया के बाद वोटर ड्राफ्ट सूची को जारी कर दी है. ड्राफ्ट जारी करने के बाद रिणवा ने बताया कि राज्य से कुल 2.89 करोड़ नाम वोटर सूची से काटे गए हैं. सबसे ज्यादा जिन जिलों में नाम काटे गए हैं उनमें लखनऊ टॉप पर है. लखनऊ में कुल 12 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं. वहीं दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, जहां 11.56 लाख नाम कटे हैं.

कानपुर में 9 लाख और गाजियाबाद में 8 लाख से ज्यादा नाम काटे गए

तीसरे नंबर पर कानपुर है. कानपुर नगर में 9 लाख, आगरा में 8.36 लाख, गाजियाबाद में 8.18 लाख, बरेली में 7.14 लाख, मेरठ में 6.65 लाख, गोरखपुर में 6.45 लाख, सीतापुर में 6.23 लाख और जौनपुर में 5.89 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. वहीं नए वोटर बनने की प्रक्रिया में 15 लाख से अधिक लोगों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया के तहत अपने फार्म 6 भर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी SIR की रिपोर्ट आने से पहले क्‍यों मच गया बवाल, वोटर घटने का फायदा किसे

इन जिलों में कटे इतने प्रतिशत वोटर्स के नाम

SIR में सहारनपुर में 16.37%, मुजफ्फरनगर में 16.29% वोट कटे हैं. जबकि मेरठ में 24.65%, गाजियाबाद में 28.83%, बुलन्दशहर में 15.14%, गौतमबुद्ध नगर में 23.98%, बागपत में 18.15%, आगरा में 23.25%, अलीगढ में 18.60%, मथुरा में 19.19%, फिरोजाबाद में 18.13%, मैनपुरी में 16.17%, एटा में 16.80%, हाथरस में 16.30%, बरेली में 20.99%, बदायूं में 20.39% वोट कटे हैं.

शाहजहांपुर में कटे 21.76 प्रतिशत नाम

शाहजहांपुर में 21.76%, पीलीभीत में 13.61%, मुरादाबाद में 15.76%, रामपुर में 18.29%, बिजनौर में 15.53%, अमरोहा में 13.22%, कानपुर नगर में 25.50%, कानपुर देहात 15.26%, इटावा में 18.95%, फर्रुखाबाद में 20.80%, कन्नौज में 21.57%, औरैया में 15.36%, प्रयागराज में 24.64%, फ़तेहपुर में 16.32%, प्रतापगढ़ में 19.81%, कौशांबी में 18% वोट कटे हैं.

ललितपुर में 9.95 प्रतिशत वोट कटे

झांसी में 13.92%, ललितपुर में 9.95%, जालौन में 16.34%, हमीरपुर में 10.78%, महोबा में 12.42%, बांदा में 13%, चित्रकूट में 13.67%, वाराणसी में 18.18%, जौनपुर में 16.51%, गाजीपुर में 13.85%, चंदौली में 15.45%, मिर्जापुर में 17.94%, सोनभद्र में 17.93%, भदोही में 16.73%, आजमगढ़ में 15.25%, मऊ में 17.52%, बलिया में 18.16%, गोरखपुर में 17.61%, महाराजगंज में 15.11%, देवरिया में 17.22%, कुशीनगर में 18.65%, सोनभद्र में 17.93% वोट कटे हैं.


सुल्तानपुर में 17.19%  और लखनऊ में 30.04% वोट कटे

भदोही में 16.73% वोट कटे हैं. जबकि आजमगढ़ में 15.25%, बस्ती में 15.70%, सिद्धार्थनगर में 20.33%, संत कबीर नगर में 19.96%, लखनऊ में 30.04%, उन्नाव में 17.51%, रायबरेली में 16.35%, सीतापुर में 19.55%, हरदोई में 18.04%, लखीमपुर खीरी में 17.50%, गोंडा में 18.40%, बहराइच में 20.44%, बलरामपुर में 25.98%, श्रावस्ती में 16.51%, अयोध्या में 17.69%, सुल्तानपुर में 17.19%, बाराबंकी में 16.00%, अम्बेडकरनगर में 13.82%, कासगंज में 16.28%, अमेठी में 18.60%, हापुड़ में 22.30%, शामली में 16.75%, संभल में 20.29%  वोट कटे हैं.
 

