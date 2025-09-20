प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी समेत NDA के 4 नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- जवाब नहीं मिला तो सबूत पेश करूंगा

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना स्थित पार्टी के कैम्प कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने NDA के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडेय, मंत्री अशोक चौधरी और भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर जमकर निशाना साधा.

प्रशांत किशोर ने मंत्री मंगल पांडेय को लेकर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी उर्मिला पांडेय के पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 1499000141819 में साल 2019 और 2020 में 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा हुए. इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह रुपया कहां से आया? मंगल पांडेय ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली में फ्लैट ख़रीदने के लिए अपने पिताजी से 25 लाख का कर्ज लिया था. पीके ने पूछा कि ऐसा था तो आपकी पत्नी के अकाउंट में ये रकम कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि मंगल पांडे अगर इसका जवाब नहीं देते हैं तो हम बतायेंगे कि किस-किस अकाउंट से ये रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर क्या बोले प्रशांत किशोर?



प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा और उन्हें नाम बदलने का विशेषज्ञ बताया. साथ ही कहा कि सम्राट चौधरी पर साल 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की बम मारकर हत्या करने का आरोप है. उन्हें नाबालिग बताकर 6 महीने में जेल से निकाला गया. उन्होंने कहा कि जब वे बिना विधानसभा या विधानपरिषद सदस्य मंत्री बने, तब कम उम्र होने का आरोप लगाकर बर्खास्त किया गया. उस केस के आवेदन में सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया कि सम्राट चौधरी ने मैट्रिक का एग्जाम सम्राट कुमार मौर्य के नाम से दिया था. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य को मैट्रिक में 234 नंबर मिले थे, और ये फेल हो गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में उनकी उम्र का निर्धारण किया. 2010 में अपने हलफनामे में उन्होंने ख़ुद को सातवीं पास बताया है. पीके ने कहा कि मेरा सवाल है कि राज्य के डिप्टी सीएम बताएं कि किस साल उन्होंने मैट्रिक पास की. इनकी डिग्री फर्जी होने का आरोप है.

JDU नेता अशोक चौधरी पर करोड़ों की जमीन खरीद का आरोप

प्रशांत किशोर ने कहा कि JDU नेता अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हैं. पीके ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम पर साल 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदी. योगेन्द्र दत्त ने 2 साल बाद उस जमीन को अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के नाम 34 लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उनको अकाउंट से सिर्फ 10 लाख रुपये दिए गए. बाद में इनकम टैक्स के नोटिस पर अशोक चौधरी ने 27 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए योगेंद्र दत्त को 25 लाख रुपये फिर ट्रांसफर किए. उन्होंने कहा कि शांभवी चौधरी की जब सगाई हुई, उसके बाद दिवंगत किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 साल में सगाई से शादी के बीच कुल 38.44 करोड़ रुपये की 5 जमीनें खरीदी गईं, जिसका चेक से पेमेंट किया गया. इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास है. उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है?

प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर लगाए आरोप

प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण से भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर उनके पेट्रोल पम्प के माध्यम से सरकारी धन की लूट का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बेतिया शहर के छावनी इलाके में संजय जायसवाल के परिवार का एक पेट्रोल पम्प है, जिसके पास फ्लाइओवर बनाना था. संजय जायसवाल ने कई सालों तक फ्लाइओवर सिर्फ इसलिए नहीं बनने दिया कि उनके पेट्रोल पम्प की बिक्री प्रभावित हो जाती. इन्होंने एक वक्त पेट्रोल पम्प पर सार्वजनिक बोर्ड भी लगवाया था कि फ्लाइओवर का निर्माण मेरे नहीं, राज्य सरकार की वजह से रुका है. बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिमरिया ने 14 अगस्त 2024 को स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि सशक्त स्थायी समिति की 5 बैठकों में छावनी स्थित पेट्रोल पम्प को ईंधन के अत्यधिक बिल और भ्रष्टाचार को देखते हुए इसे बदलने का निर्णय लिया गया था. पेट्रोल पम्प के बिल के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाने का फैसला लिया गया था. पीके ने आरोप लगाया कि नगर निगम की सफाई की गाड़ियों को 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसमें ज्यादातर भुगतानों को फर्जी और बढ़ाकर लिया जाने वाला बताया गया था.

