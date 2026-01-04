मोहम्मद शमी के नाम की चर्चा तक नहीं हुई! NZ के खिलाफ वनडे टीम चुने जाने की इनसाइड स्टोरी

मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी मौका नहीं मिला. उनके घरेलू प्रदर्शन को देखते हुए ये तय माना जा रहा था कि शमी को इस सीरीज में मौका मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब उनके सेलेक्शन को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चयन समिति की बैठक में शमी का नाम तक नहीं आया. इससे भारत का शमी को लेकर रुख और भी साफ हो जाता है.

बैठक में शमी के नाम की चर्चा तक नहीं हुई

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर शनिवार को जयपुर में मुंबई और महाराष्ट्र के बीच विजय हजारे ट्रॉफी मैच देखने पहुंचे थे, जहां उनके साथ चयनकर्ता आरपी सिंह भी मौजूद थे. हालांकि, वास्तविक टीम चयन बैठक ऑनलाइन हुई और वह सामान्य प्रक्रिया के तहत संपन्न हुई. इस बैठक में शमी का मामला एजेंडे में ही नहीं था. कप्तान शुभमन गिल भी इस बैठक में शामिल हुए, इससे पहले वह फूड पॉइज़निंग के कारण सिक्किम के खिलाफ पंजाब की विजय हजारे ट्रॉफी मैच में नहीं खेल पाए थे.

टीम इंडिया में शमी क्यों नहीं हैं?

इसके पीछे क्रिकेटिंग और व्यक्तिगत, दोनों कारण बताए जा रहे हैं. मैदान पर चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को अब भी यह भरोसा नहीं है कि 34 वर्षीय शमी हाई-इंटेंसिटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए जरूरी फिटनेस हासिल कर चुके हैं. भले ही वह घरेलू क्रिकेट में लगातार विकेट ले रहे हों, लेकिन चयनकर्ताओं को लगता है कि शमी का शरीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तीव्रता झेलने में सक्षम नहीं है.

मैदान के बाहर भी शमी ने शायद हालात और जटिल कर दिए. इस सीज़न की शुरुआत में ईडन गार्डन्स में उन्होंने सार्वजनिक रूप से अजीत अगरकर की आलोचना की थी और एनसीए से फिट घोषित होने के बावजूद टीम से बाहर रखने की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे.

चयन समिति की सोच मौजूदा बेंच स्ट्रेंथ से भी प्रभावित है. चयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक, इस समय शमी को मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा से बेहतर विकल्प नहीं माना जा रहा है. यही वजह है कि शानदार घरेलू आंकड़ों के बावजूद वह वनडे टीम से बाहर हैं.

घरेलू क्रिकेट में लगातार मेहनत कर रहे हैं शमी

विडंबना यह है कि शमी को ऐसे समय में नजरअंदाज़ किया गया है जब उनका प्रदर्शन लगातार ध्यान खींच रहा है. बंगाल के लिए चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 5 पारियों में 11 विकेट लिए हैं, वह भी 23 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से. मौजूदा घरेलू सीज़न में उनके आंकड़े इस प्रकार हैं:

* विजय हजारे ट्रॉफी (VHT): 5 मैचों में 11 विकेट

* सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT): 7 मैचों में 16 विकेट

* रणजी ट्रॉफी: शुरुआती 7 मैचों में 20 विकेट

इन आंकड़ों के साथ-साथ शमी ने भारी घरेलू वर्कलोड भी झेला है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले चरण में उन्होंने 20 विकेट लिए, जिसमें गुजरात के खिलाफ एक पारी में पांच विकेट भी शामिल हैं. इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 7 मैचों में 17 विकेट झटके और अब 50 ओवर फॉर्मेट में भी लगातार विकेट ले रहे हैं.

न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

