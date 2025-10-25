बिहार चुनाव: जेडीयू का बागियों पर सख्त एक्शन... पूर्व मंत्री-विधायक समेत 11 नेता पार्टी से निष्कासित

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता दल (यूनाइटेड) ने संगठन के भीतर बगावत को लेकर सख्त कदम उठाया है. पार्टी ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे अपने 11 बागी नेताओं को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है.

प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक आचरण के खिलाफ जाकर कार्य किया है, जिसके चलते इन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए निष्कासित किया जाता है.

बता दें कि जेडीयू बिहार में कुल 101 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें पहले चरण में 57 और दूसरे चरण की 44 सीट पर किस्मत आजमा रही है. यही नहीं, जेडीयू के 2020 में जीते 43 विधायकों में से 23 विधायक यानी आधे से ज्यादा पहले चरण वाली सीटों से जीतकर आए थे.

निष्कासित नेताओं की सूची

निष्कासित नेताओं में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार (जमालपुर, मुंगेर), पूर्व विधायक संजय प्रसाद (चकाई, जमुई), पूर्व एमएलसी श्याम बहादुर सिंह (बड़हरिया, सीवान), रणविजय सिंह (बड़हरा, भोजपुर), सुदर्शन कुमार (बरबीघा, शेखपुरा), अमर कुमार सिंह (साहेबपुर कमाल, बेगूसराय), आसमा परवीन (महुआ, वैशाली), लव कुमार (नवीनगर, औरंगाबाद), आशा सुमन (कदवा, कटिहार), दिव्यांशु भारद्वाज (मोतिहारी, पूर्वी चंपारण) और विवेक शुक्ला (जीरादेई, सीवान) शामिल हैं.

जेडीयू ने कहा कि इन सभी नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय या अन्य रूप से मैदान में उतरकर संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाया है. पार्टी ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी बागी रुख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पहले चरण की 36 सीटों पर जेडीयू की आरजेडी से टक्कर

पहले चरण की जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, उनमें 57 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है. जेडीयू की पहले चरण की 36 सीटों पर आरजेडी से सीधी लड़ाई है और 13 सीट पर कांग्रेस से मुकाबला है. इसके अलावा सात सीट पर जेडीयू की लड़ाई सीपीआई माले से है और दो सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के साथ फाइट है.

वहीं, 23 सीट पर आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला है तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले चरण में सिर्फ 13 सीटों पर सीधी लड़ाई है. चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आर) की 10 सीटों पर आरजेडी से सीधा मुकाबला करना पड़ रहा है तो भाकपा-माले पांच सीट पर बीजेपी से दो-दो हाथ करेगी. मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चार सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार से मुकाबला कर रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के दोनों उम्मीदवारों का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी से है.

बिहार विधानसभा चुनाव की स्थिति

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को. मतगणना 14 नवंबर को होगी. एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करते हुए घोषणा की थी कि जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें दी गई हैं. सभी पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है.

